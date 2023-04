Arelys ha sido la quinta expulsada definitiva de Supervivientes. Jaime Nava y Artur Dainese se están haciendo fuertes en la Playa de los olvidados y parece que nadie va a poder romper la pareja que han formado en las últimas siete semanas. Una pareja que Jaime ha confesado que tiene trabajo detrás y es que, confesó esta semana a Arelys que "me costó las dos primeras semanas porque Artur quería hacerlo todo" pero ahora son un matrimonio bien avenido. Dos meses de convivencia unidos que se mantendrán, al menos, por una semana más.

Después de haber convivido en la Playa de los Olvidados desde el pasado jueves, Arelys ha cogido su saco y montado en la barca de camino al aeropuerto, no sin antes echarse unos bailes con Jaime Nava. "Me hubiese gustado quedarme pero sabía cuando llegué a la playa que iba a ser difícil. Llevan mucho tiempo aquí, han hecho un buen tándem y no ha podido ser, me hubiese gustado estar más tiempo pero está muy bien", explicaba Arelys.

La decisión de la audiencia ha sorprendido y mucho a su hijo, Yulen Pereira, quien ya se mostraba sin palabras cuando fue la elegida para ser desterrada, y que ha vuelto a reaccionar a la expulsión de su madre a través de sus redes sociales.



"Felicidades, seguís siendo olvidados", añadía Ion Aramendi dirigiéndose a Jaime y Artur después de anunciar la expulsión de Arelys. Por ahora, no sabemos si el próximo expulsado o expulsada del grupo unificado pasará de nuevo por esta playa ni hasta cuando estarán los dos separados del grupo, y es que, la unificación no ha afectado a la Playa de los Olvidados cuyos habitantes aún están esperando a poder volver a la convivencia con el grupo, algo que es toda una incógnita todavía.