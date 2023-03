Emma García opina de Georgina Rodríguez y su polémico comentario

Emma García no ha podido evitar mojarse en una de las polémicas que ha estallado en los últimos días: la visión de Georgina Rodríguez de la vida y el materialismo. La pareja de Cristiano Ronaldo ha estrenado la segunda temporada de su reality en Netflix en la que podemos ver mucho más sobre su vida, incluso su embarazo y le pérdida de uno de sus mellizos ("he vivido el mejor y peor momento de mi vida en un mismo instante", asegura en el trailer").

Para poder hablar del estreno de esta segunda temporada, en 'Fiesta' se han mostrado algunas de las escenas clave de este reality en el que se puede ver a la pareja disfrutando de su día a día. Una rutina que dista mucho de la que puede ser habitual en una familia normal, lo que ha hecho que Emma opinase sobre la influencer y cómo ve la vida, en base a las declaraciones que también ha hecho en otros programas como 'El Hormiguero'.

Gtres

“Vive en un mundo aparte y le falta mucha información de la vida en general”, ha sentenciado Emma García después de un momento en el que ha dudado si decir o no su opinión abiertamente porque sabía que no era políticamente correcta.

Pero esto no era la más brutal de su opinión y es que tras ello escuchaba a la joven en una de sus polémicas más recientes: sus declaraciones de 'El Hormiguero'. A la pregunta de Pablo Motos sobre cómo hacer que sus hijos aprecien los privilegios que tienen, Georgina respondía: "a mis hijos les pongo vídeos de niños que no tienen nada para que vean lo que es, les digo 'eso os puede pasar a vosotros'". Tras escuchar estas frases, Emma continuaba: “Estaba intentando hacerme una idea de en qué ha pensado...”, comenzaba sin saber cómo seguir, “estas declaraciones están fuera de lugar, la realidad es la realidad”. “Creo que es ignorancia en general. Para mí, es ignorancia y falta de información. No tiene ninguna necesidad...”, apuntaba.