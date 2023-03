Emma García aclara si se ha sometido a una operación de nariz. Cada fin de semana, una sección del programa 'Fiesta' está dedicaba a analizar los retoques estéticos que se realizan los famosos y los colaboradores 'alucinan' con el antes y el después de algunos de ellos. El pasado 12 de marzo, el doctor José Manuel Gómez Villar comentaba las rinoplastias más curiosas, una operación de la que solo en España se realizan unas 80.000 al año, cuando la presentadora, aprovechando que se hablaba de los retoques estéticos en la nariz a los que se habían sometido la reina Letizia o Elsa Pataky, revelaba si ella había pasado por quirófano por el mismo motivo, un rumor que circula desde hace años. "En Internet me han dicho que aparece que yo llevo la nariz operada desde hace años y tengo que decir que no" aseguró y bromeó sobre si necesitaría la intervención. "Igual debería pero de momento no", comentaba entre risas.

Emma García deja claro que ella no se ha sometido a una operación en la nariz aunque hay otros famosas como Makoke, Adara Molinero o Ivana Icardi que si se la han retocado y han hablado de ello sin tapujos. Esta sección sobre los retoques estéticos de los famosos da mucho que hablar en 'Fiesta' y, en una ocasión, los cambios de Ana María Aldón fueron objetivo de comentario de la presentadora. "Está muy bien. Debería parar durante un tiempo porque yo la veo ya rellena. ¡Está muy mona!" comentó Emma después de que la madre de Gema Aldón enumerara todos los retoques a los que se había sometido.

Además de hablar de retoques estéticos en su programa 'Fiesta', Emma García vivió un complicado momento cuando la sobrina de Bigote Arrocet atacó a María Teresa Campos en presencia de su nieta, Alejandra Rubio.