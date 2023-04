Rosario charló con Pablo Motos de la nueva edición de La Voz Kids, que se estrenó el pasado sábado en Antena 3, pero muy pronto la conversación cambió a Quique San Francisco, ya que el humorista fue colaborador de El Hormiguero hasta su muerte y fue pareja de Rosario a principios de la década de los 80.

"Cada vez que vengo aquí y te veo me acuerdo de Enrique, porque 'El Hormiguero' era su casa y cada vez que vengo aquí y te veo a ti, me acuerdo de él muchísimo. Yo tengo un vacío muy grande y una pena muy gorda con Enrique todavía en el cuerpo", confesó la cantante. La artista de 59 años ha mostrado su pesar porque no se pudo despedir de Enrique San Francisco. "Tengo mi cosita porque no estuve con él en el momento en el que se fue. No pude ir a verlo porque estaba de viaje y cuando llegué a mi casa de Jerez de la Frontera me dijeron que Enrique se había ido, me quedé sin fuerzas para coger e irme otra vez al aeropuerto a coger otro avión. Me quedé derrotada. Y me ha quedado esa cosilla de que no fui a verlo", ha indicado.

El Hormiguero

La confesión de Pablo Motos sobre sus padres

Esta declaración de Rosario llevó al presentador a recordar ese sentimiento de no despedirse de sus queridos, en concreto de su madre. Cuando murió su padre, Pablo Motos pidió que abrieran el ataúd "para tener en la memoria su imagen”. Algo que, según ha contado, le impresionó muchísimo, por lo que no quiso repetir con el ataúd de su madre "porque quería recordarla tal y como era".

El presentador reveló que “cuando murió Enrique dije, no paso a verlo, pero hubo algo que fue más poderoso que yo, que fue entrar y verlo. Entonces le comenté a un amigo lo que me había pasado y me dijo: “El muerto decide quién entra a verlo”.

El Hormiguero

Durante una entrevista en Joaquín El Novato, Pablo Motos ya desveló que las muertes de sus padres habían sido los dos momentos más duros de su vida. "Le fui a enterrar y me acordaba de su frase de que un hombre tiene que ser serio con el trabajo, yo no le podía fallar”, así que esa noche presentó el programa en directo y entrevistó a Alejandro Sanz.

Dos años después, fallecía también su madre. Ese mismo día Pablo Motos recibía a Laura Pausini en 'El Hormiguero'. El presentador quiso dedicarle el programa de esa noche a su madre: "Quiero dedicarle este programa a mi mamá que ha fallecido esta mañana". Sin embargo, cuando lo estaba diciendo rompió a llorar y se fundió en un fuerte abrazo a Laura Pausini.

"Yo recuerdo cuando mi padre y mi madre se fueron, sentía una sensación física como si me hubieran atravesado con un hierro. Tenía que hacerlo, era yo y no era yo", confesó.