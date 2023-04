Arelys ha llegado a España después de su concurso de Supervivientes donde ha permanecido 52 días aislada en Honduras. Un aislamiento que le ha hecho perderse la ruptura de su hijo con Anabel Pantoja por lo que el programa ha aprovechado para enseñarle todo lo que ha pasado. Y después de reaccionar a la entrevista de su hijo, Arelys y Yulen han reaccionado a todo lo que se ha dicho en Mediaset sobre la ruptura, tanto la entrevista como el supuesto chat de amigos en el que Yulen se desahogaba de la relación. "Llevo escuchando un mes una sarta de tonterías pues ya no me duele. Son dos payasos hablando de tonterías, pues no me duele, como no saben nada, pues se lo inventan", respondía Yulen. "En la misma entrevista se dice que ni de su parte ni de la mía ha habido terceras personas, se deja claro".

Telecinco

"Me sorprendió mucho que haya hecho una entrevista, me rayó un poco. Luego entendí que era porque la otra persona lo ha hecho", ha explicado Arelys aunque se le explicaba que Anabel Pantoja no lo haya hecho. "Yo no intuía nada", ha dejado claro la concursante, "me quedé sorprendida. De la emoción volví a llorar, aunque la gente piense que soy una falsa, lo sentí porque me sorprendió muchísimo".

Y lo que sí que sorprendió fue su comentario asegurando que iba a llamar a su ex nuera para saber realmente lo que había pasado, una llamada que se podría convertir en un encuentro. "Yo con Anabel he tenido buena relación aunque la gente piense lo contrario", explicaba Arelys quien subrayaba que "con un solo lado no puedes sacar la información correcta. No es que yo vaya a arreglar nada. Es que la he conocido, ha comido en mi casa, y quiero hablar con ella".