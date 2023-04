Manuel Carrasco le hace su confesión más 'hot' a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El cantante acudió al programa de Antena 3 para hablar de su nueva gira 'Corazón y flecha' que, tras arrasar en Estados Unidos y Latinoamérica, llega a España. El tour arranca el 2 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla, concierto para el que ya no quedan entradas, y finaliza el 21 de octubre en el Palau Sant Jordi. "Viene gente de todas partes y la gente que viene suele conocer mis canciones. Se nota la complicidad y yo, de verdad, no siento que esté fuera de casa", explicó sobre sus conciertos fuera de España y reveló la anécdota que vivió en el recital de Nueva York. "Vinieron 40 personas de Isla Cristina, de mi pueblo, sin yo saberlo, y me los encontré allí y fue maravilloso" reveló además de contar que, en Argentina, coincidió con Joaquín Sabina.

Manuel Carrasco reveló a Pablo Motos en 'El Hormiguero' qué hace antes de un concierto

Además de cantar una sevillana en directo con su guitarra, Manuel Carrasco, que escribió una canción para la influencer Elena Huelva fallecida en enero de 2023, le explicó a Pablo Motos qué hace siempre antes de un concierto: beber un tequila. "El fuego del tequila me cambia un poquito. Durante todo el día del concierto soy un monje, no hablo. Si alguien me está hablando y yo le estoy contestando, estoy en otro mundo. Es decir, soy dos personas en un mismo día, porque luego en el escenario cambia toda la película y ya está, pero sí, hay que desengrasar un poquito, el toquecito, el brindis de antes de empezar, y me viene bien", confesó.

Manuel Carrasco hizo su confesión más hot a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Además Manuel Carrasco, que se convirtió en miembro del Club Platino de 'El Hormiguero' al realizar su décima visita, se sometió junto a Pablo Motos al test de Trancas y Barrancas. A través de un cartel con emojis, el cantante y el presentador, que hace unos días reveló en el programa el día que estuvo a punto de morir, debían contestar si las propuestas de las hormigas les parecían románticas o grimosas. Mientras que para Pablo hacer el amor en el mar era grimoso, para Manuel era romántico. "El amor pega en todo momento y en todos los lugares" decía el cantante. "Pues yo donde esté una cama en la que no te das con nada" decía Pablo.

Pero el momento álgido del test de Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero' llegó cuando éstas quisieron conocer la opinión de Manuel Carrasco y Pablo Motos sobre "Tocar la guitarra a tu pareja desnudo". Para los dos era romántico y el artista confesó que era algo que hacía habitualmente. "Tengo que decir que en mi caso es un clásico" bromeó y, ante la duda de las hormigas de cómo colocaba las piernas, continuó con la broma. "Además ya me voy a meter en camisa de 11 varas e iba a decir que no necesito la cinta, dejémoslo ahí", dijo. Pablo Motos se quedó atónito y dejó caer que lo tendría que probar.