La muerte de Elena Huelva nos ha dejado con el corazón roto. La influencer llevaba desde los 16 años luchando incansable contra un Sarcoma de Ewing y gracias a su optimismo y su forma de ver la vida, conquistó los corazones de muchos famosos. Era habitual verla disfrutando de los conciertos de Aitana o yendo a eventos solidarios en los que se reencontraba con amigos como Ana Obregón o Sara Carbonero. También era una fan absoluta de Manuel Carrasco, que aún no es capaz de creer que la joven nos haya dejado. Muchos fueron los rostros conocidos que se despidieron de la influencer por sus redes sociales, entre ellos el cantante pero eso era poco para su gran amiga. Manuel Carrasco quiere que Elena Huelva no pase al olvido, por lo que le ha compuesto una emotiva canción que seguro la está escuchando desde su estrella.

Carrasco ha compartido en su perfil de Instagram los primeros acordes de una melodía cargada de sentimiento. "No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí", arranca la canción en la que se puede escuchar al cantante con la voz rota por la emoción.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como título a un vídeo donde se puede ver un cielo oscuro lleno de estrellas y unas ondas reflejando la voz del artista, Carrasco escribía: "Me emociono... si ella supiera... ojalá la esté escuchando desde su estrella". Son muchas las dedicatorias cariñosas a la joven y a su familia. Su hermana Emi atendía en el tanatorio a los medios que se encontraban en la puerta y era admirable la madurez con la que hablaba.