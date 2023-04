Asraf Beno ha sido un protagonista involuntario de la visita para Manuel y Alma. Raquel Bollo y su padre, Fernando, han sido los familiares que han visitado a los hermanos en el concurso de Supervivientes, pero antes de verles a ellos, ambos han tenido contacto con Asraf: Raquel le mandaba un pergamino como al resto de concursantes para más tarde conocer a Fernando, quien hizo las veces de oráculo del capitán Morgan.

Preguntaba primero al oráculo si la gente le veía como ganador de Supervivientes, algo que Fernando contestaba con un "es incierto". Algo que le dejaba muy frío pues se esperaba una respuesta afirmativa: "me ha dejado un poco igual, la verdad", confesaba. Acto seguido Laura Madrueño le entregaba un pergamino que firmaba Raquel Bollo en el que le pedía que relajara su actitud y acercara posturas con Alma y Manuel.

"Algunos momentos no hemos podido compartirlos porque no hemos congeniado. He intentado arreglarlo y llevarme lo mejor posible, igualmente lo que pase aquí se quedará aquí. Lo comparto con Adara y Jonan que es con los que congenio, me escuchan, me entienden. Mejor eso que forzar una cosa que no va a ir a nada. Pero gracias por el mensaje Raquel, y nos vemos fuera", explicaba Asraf que, aunque no veía a Raquel, esta sí que podía escucharle desde otro punto alejado de la playa.

Tras ello, Asraf iba camino a ver al oráculo, es decir, Fernando, el abuelo de los hermanos Bollo: "le va a dar una alegría cuando le vea", aseguraba Asraf cuando le conocía. El propio Fernando le confesaba que "no puedo opinar de las broncas porque no estoy aquí pero desearía que firmarais la paz porque está la familia por medio y es muy doloroso. te deseo que pongas de tu parte, que lo mismo les voy a decir a mis nietos. Que esto es un concurso y hay que disfrutarlo".

"Lo he intentado desde el principio", justificaba Asraf, "por lo menos que haya el respeto, que es lo más importante". "El respeto no se debe perder. La cosa es que no se ve, porque el que lo ve es el que está aquí", añadía Fernando quien sentenciaba que "yo no te guardo nada, porque eres familia, y ellos lo intentan pero algo hay ahí que no deja que las cosas vayan mejor". Un encuentro breve que tanto Raquel Bollo como Isa Pantoja valoraron positivamente por la actitud de los dos.