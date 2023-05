Yaiza ya está en España. Y ha llegado al plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', como ha vivido el reality: arrasando. La exconcursante -expulsada de forma disciplinaaria- se ha visto las caras con Miriam, la hija de Ginés Corregüela; ha analizado su paso por el reality y ha querido zanjar las cuentas pendientes con su ex compañera, Raquel Mosquera. Ambas protagonizaron sonados enfrentamientos en Honduras -a la misma altura de los de Asraf Beno y Manuel Cortés-, pero Yaiza quiere hacer borrón y cuenta nueva y ha pedido perdón a la peluquera.



"Siento que fuiste tú la que pagó los platos que yo traía de la calle, la pagué contigo por las formas, la actitud y el tono. No quiero que me las aceptes si no quieres, pero si necesito decírtelo", ha dicho Yaiza a Raquel, que se encontraba en el sofá del plató comentando el reality. Raquel, sorprendida por su actitud, las ha aceptado tras preguntarle si ese perdón lo sentía de corazón y que Yaiza contestase que sí.

Captura TV

Antes de que Raquel Mosquera le dijera unas palabras, Yaiza se puso a su lago y se arrodilló en señal de perdón. "No te agaches, no quiero que hagas eso, soy una persona humilde y no me gusta que estés ahí como arrodillada", le dijo la peluquera pidiendo a su excompañera que se pusiera de pie. "No quiero que lo tomes como un ataque personal porque no te conocía. Lo hice con impulsividad", añadió Yaiza.

Captura TV

"Tienes que tener en cuenta que tengo hijos, amigos, familia... tú venías fresquita y atacarme así de esa manera... Tienes que intentar tratarte todos los problemas y si es con un psicólogo o psiquiatra mejor", zanjó Raquel.





Yaiza se mantiene en sus trece con el insulto a Asraf

La tinerfeña ha pedido disculpas a Raquel, sin embargo si actitud es bien distinta cuando le sacan sus enfrentamientos con Asraf Beno, que se ha librado de la expulsión mientras Diego, Alma y Jonan siguen nominados.

Elena Rodríguez, madre de Adara, también presente en el plató, le reprochó su actitud con el novio de Isa Pantoja. "Lo que has hecho no tiene ni nombre ni perdón y aunque no pienses. No solo tú tienes la culpa de todo esto, también los que se han callado, los que no han dicho nada. Eres una mentirosa. Manipulas. Hasta que no arregles esa forma de ser que tienes no vas a poder relacionarte", le dijo Elena. A lo que Yaiza simplemente contestó: "Lo estoy trabajando".