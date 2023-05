Asraf Beno ha sido el elegido por la audiencia para librarse de la nominación en 'Tierra de nadie' en 'Supervivientes'. Después de una votación muy apretada, el prometido de Isa Pantoja celebraba la noticia abrazándose a sus compañeros nominados, que no dudaban en compartir su felicidad: "¡Estoy muy ilusionado, llevaba un día malísimo y me lo habéis animado! Me habéis dado energía. Quiero seguir aquí y luchar hasta la final. ¡Va por vosotros!", decía muy contento, a la vez que liberado por no estar ya expuesto a la expulsión a pesar de sus últimos enfrentamientos con Yaiza pero también con Ginés Corregüela. Sin embargo, la noticia fue algo agridulce para otros.

La salvación de Asraf conllevaba que Diego, Alma Cortés Bollo y Jonan seguían en la palestra, y lo malo no habría sido aún peor de no ser por la desagradable sorpresa que se ha llevado Diego: al anunciar Carlos Sobera que él seguía entre los nominados, el plató de 'Supervivientes' estallaba en aplausos que se escuchaban en Honduras a través de la conexión con Madrid, algo que el cántabro no digería nada bien, aunque intentaba ocultar su desilusión: "Nada, bueno, es lo que hay. Hay que esperar, yo tengo muchas ganas de seguir aquí, me estoy dejando la piel en todo... y bueno, lo que decida el 'respetable', con muchas ganas de que llegue el jueves para saber si me salvo y seguir a tope y dándolo todo", decía cabizbajo.

Mediaset

La cara de su defensora en plató, su amiga Andrea, era todo un poema, y no podía evitar llevarse también una sorpresa por esta exagerada reacción. Resoplaba y negaba con la cabeza, y es que no era nada bueno: esos aplausos representaban el sentir del público con Diego, y teniendo en cuenta el gran apoyo que arrastran Jonan y Alma, tendrá que estar preparado para lo peor. Y todo ello podría estar relacionado con haberse puesto del lado de la facción de Ginés y Yaiza a pesar de sus últimas polémicas. ¿Conseguirá convencer al público de que es una buena opción para seguir en el concurso... o acabará en la playa de los olvidados con Jaime Nava y Artur Dainese?