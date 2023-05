Sandra Barneda, que presentará un programa en Telecinco por las tardes, ha dedicado unas emotivas palabras a los participantes de La isla de las tentaciones 6 para finalizar 'El debate final': "Quedaros con ellos porque la televisión pasa así, como la vida. Ellos nos han dando unos momentazos televisivos. Han sido los valientes de esta sexta edición de ‘La isla de las tentaciones", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Nos han representado también a nosotros, un equipo que nos dejamos la piel para que vosotros viváis esta experiencia, para que crezcáis con lo que habéis vivido cada uno, para que os marque, os lo lleváis a casa, y sobre todo porque si volvéis y consideráis que conocéis un poquito mejor lo que es el amor, lo habremos conseguido", ha dicho a los participantes.

Captura TV

"Os quiero dar las gracias en nombre del equipo y creo que en nombre del público. Nos lo hemos pasado genial. Gracias a cada uno de vosotros, gracias a vuestros errores, a vuestros aciertos, a lo que sea".

Pero antes de eso, también vimos a una Sandra Barneda que tuvo que parar los pies a algunos de los concursantes. David y Elena separaron sus caminos en la hoguera de confrontación. David cayó en la tentación con María, Elena decidió marcharse sola y ellos optaron por comenzar una historia juntos fuera del programa.

Durante su conversación cara a cara, David dijo: "Yo me sentía muy culpable y en el momento en que me enteré de eso sentí una liberación… Ahora que me mienta así en mi cara… Por lo menos yo voy de frente y soy real y ella está mintiendo. Os estáis creyendo una mentira”.

Sandra Barneda decidía entonces tomar la palabra: “Perdona que te interrumpa. Tú decías que te sentías mal. Oye, pues deja de acostarte con María y vete a hablar con Elena”, decía ante el aplauso del público. “Yo lo que creo es que no te cortaste”.

“La demonización que te han hecho tampoco me parece bien, pero no digas que sufriste y que pensaste mucho en Elena porque no pensaste tanto en el momento en que todo el rato estabas una tras otra. Vamos a poner las cosas en su sitio”.

Llega 'La isla de las tentaciones 7'

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🔥 LA ISLA DE LAS 7ENTACIONES🔥 pic.twitter.com/q3o6jWULNI — Mediaset España (@mediasetcom) May 9, 2023

Sandra Barneda también ha aprovechado para anunciar la siguiente edición del reality. "Os quiero decir una cosa. Ellos ya forman parte del pasado. Son la sexta temporada de ‘La isla de las tentaciones’. ¿Tenéis ganas de más? Pues nos vemos en La isla de las tentaciones 7", ha dicho la presentadora.