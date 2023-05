La unificación ha sido completa en Supervivientes. Después de 56 y 42 días aislados, respectivamente, Jaime Nava y Artur Dainese han vuelto a la convivencia tras superar, por última vez, la nominación de los olvidados, echando a Diego Pérez. De esta forma Jaime y Artur hacían pleno. Un veredicto que ha sido un gran golpe para Jaime y Artur y es que él había sido un apoyo para ellos antes de su salida del concurso. "Creo en el destino y todo es por algo, y para atrás ni para coger carrerilla", aseguraba Diego, quien deseaba suerte uno a uno a todos sus compañeros al irse, incluidos Asraf y Adara.

Respondiendo a una pregunta de Ion, Diego hacía balance del motivo que le había llevado a ser expulsado, entonando el mea culpa: "pedí perdón a Asraf por no ser claro pero sin mis principios de lealtad de amigo, en este caso el conflicto era con la pareja de un amigo y soy así, no voy a cambiar. Lo haría una y mil veces y me voy con la cabeza bien alta".

Telecinco

Esta expulsión hacía que los dos olvidados se incorporaran de nuevo siendo concursantes de pleno derecho y saliendo del corralito. "Ahora empieza el juego", decía Artur mientras se frotaba las manos, algo que no le gustaba al resto del grupo y tenía que matizar: "para mi sí empieza, no he podido hacer ninguna prueba... empieza por eso".

Desde el plató, Yaiza respondía a las críticas de Diego sobre los motivos de su salvación: "Yo lo entiendo perfectamente. Lo fácil es enfocar en mi todo pero él también tiene mucho de lo que hablar", unas palabras que desconcertaban al resto.