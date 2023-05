Mask Singer ha sido un formato sorprendente y exitoso desde su estreno, en noviembre de 2020. Antena 3 apostó por estrenar una segunda tanda casi en continuidad, por lo que en mayo de 2021 ya estaban listos los nuevos episodios. Sin embargo, inteligentemente, la cadena decidió dar un tiempo de descanso al formato para permitir al público generarse expectativas y, dos años después, por fin ha sido el momento de verlo.



Pero que nadie se lleve a error. La tercera edición de Mask Singer ha empezado a emitirse en mayo de 2023, aunque todo lo que veremos en pantalla ocurrió mucho antes. De hecho, algunas pistas nos lo revelan, pues Mónica Naranjo ya sorprendió con un cambio de look en el Benidorm Fest 2023, pero es que de aquel rubio platino en media melena ha pasado recientemente al pelo corto. Esto, claramente, difiere de la melena castaña que luce en el concurso. Por ello, también deducimos que Ana Obregón estaba atravesando un período menos convulso mediáticamente, ya que todavía no se sabía que estaba en pleno proceso de gestación subrogada de su nieta, Ana Sandra Lecquio. Por ello, aclaramos las dudas. ¿Cuándo se grabó la temporada 3 de Mask Singer?

Mask Singer 2023: cuándo se grabó la tercera temporada

Aunque en el primer programa ya hemos descubierto la mecánica del nuevo Mask Singer, que nos llevará a intentar adivinar las 16 máscaras de esta edición, la identidad de cada uno de los famosos no es lo único que nos interesa. Hay otra incógnita que se ha planteado al descubrir que las grabaciones de Mask Singer 3 no son recientes.

Ya que el misterio de quiénes son los personajes nacionales e internacionales que se esconden bajo las máscaras no lo vamos a resolver, al menos sí podemos revelar cuándo se grabó esta edición emitida en 2023.

La productora del formato, Fremantle, en colaboración con Antena 3, se puso manos a la obra con la nueva tanda de Mask Singer nada más terminar la segunda temporada. Pero, tras las negociaciones con los diferentes famosos y la gestión, en absoluto secreto, de sus actuaciones y traslados, las grabaciones de la temporada 3 se iniciaron en el mes de marzo de 2022. Es entonces cuando los investigadores Javier Calvo y Javier Ambrossi comenzaron a colaborar con las dos nuevas incorporaciones, Mónica Naranjo y Ana Obregón, por lo que se entiende que, en el año transcurrido desde entonces, haya dado tiempo a tantas noticias, novedades y cambios de look por parte de todos ellos.