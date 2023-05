Ginés es uno de los absolutos protagonistas 'involuntarios' de esta edición de Supervivientes. Prueba de ello es que, como gran excepción, el concursante ya ha hecho varias entrevistas con la organización antes incluso de pisar España después de haber sido el último expulsado de Supervivientes. Once semanas después del inicio del programa y tras un giro en su personalidad tras la llegada de su novia Yaiza a la isla, el concursante ha sido elegido por la audiencia para abandonar la experiencia. Una meta de tiempo que ni él se esperaba pues, como ha confesado, tiene fobia al agua y no sabía nadar, algo que ha intentado superar durante el concurso.

Aunque se ha hecho la gran excepción de incluirle en las galas antes de que pise España, lo que no ha cambiado ha sido el ritual después de que saliera de la isla: se veía al espejo por primera vez en dos meses, se pesaba y se pegaba una ducha. Placeres pequeños que a todos han sorprendido cuando han salido de la experiencia puesto que su cambio ha sido espectacular.

Telecinco

"Madre mía, parezco un náufrago", aseguraba nada más verse en el espejo, tocándose la barbar desaliñada que aún luce porque no ha visto al peluquero hasta que no llegue al plató. Tras ello llegaba el momento de que el capitán Morgan le confesara cuántos kilos había perdido, y antes de conocerla se aventuraba a dar una cifra, 17,5 kilos, que se quedaba muy cerca de la real: ¡18 kilos! Tal ha sido la bajada de peso que el propio Ginés confesaba en la ducha que antes no llegaba a lavarse las pantorrillas de pie "porque me caía con la barriga". Un gesto que ahora hace sin problemas.

"¿Te atreves a mantenerte ahora?", le pregunta Ion tras ver en el plató el cambio, "es cuestión de cuidarse". "Bueno, me intentaré cuidar aunque va a ser difícil con los bocadillos que me como", respondía Ginés revelando que, efectivamente, no va a hacer cambios en su dieta por lo que, previsiblemente, recuperará su forma después. Y es que él mismo confesaba que hace unos años estaba en mejor forma pero que, tras hacerse famoso por los bocadillos XXL y empezar a comérselos, había engordado.