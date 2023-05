Ginés ha abandonado su experiencia en Supervivientes pero no en su mejor momento. Con un gran terremoto en su vida personal tras su paso por el concurso y hablar de su divorcio con Isabel tras una infidelidad de 10 años y la irrupción de Yaiza en el concurso cuyo carácter y sus broncas, que la hicieron ser expulsada disciplinariamente, se ha mantenido en los platós con enfrentamientos directos con sus hijas, Ginés tiene que volver a España. Pero estamos seguros de que todo esto, de lo que ya obtuvo un aperitivo en Honduras, no será el único recuerdo que tenga de la isla, y es que verse solo ante toda esta adversidad le dio alas para empezar a afrontar uno de sus grandes miedos: el agua. Sí, el tiktoker que ha hecho pruebas de todo tipo en el mar, tiene pánico al agua tal y como confesaba a Adara.

Telecinco

Ya sabíamos que no sabía nadar, de hecho hacía unos intentos con Yaiza y Diego como profesores, pero nunca había confesado el motivo por el que no se había lanzado a aprender... hasta ahora. "Tengo una fobia al agua... me caí de pequeño en un cubo y me sacó mi hermano porque casi me ahogo", revelaba a Adara, quien se sorprendía de que hubiera hecho algunas de las pruebas que les obligaban a bucear o incluso que se lanzara del helicóptero. Ante todo esto, la organización decidió en su última semana regalarle una burbuja para que flotara y pudiera aprender a nadar.

"¡Y Ginés ya está en la pesca!", aplaudía Raquel Arias quien veía cómo su compañero había acudido al banco de peces donde estaba tirando la caña Jaime Nava. "Ya por fin", respondía el tiktoker cansado y deseoso de poder pescar. Una experiencia que valoraba más tarde en el final de su concurso: "He disfrutado mucho ayer y hoy con la burbuja y disfruté mucho cuando vi el fondo del mar. El miedo sigue pero poco a poco lo iré venciendo". Una actitud (esta sí) que sin duda es de aplaudir.