La actriz de 46 años, que interpretó a Tonya Dyke en la comedia Benidorm, ha confesado algunos momentos incómodos en el set. Hannah Waddingham ha demostrado esta semana que está en la cima de su carrera al conseguir presentar Eurovisión 2023, dónde ha sido una de las más aplaudidas del festival.

Hannah, que saltó a la fama televisiva como Tonya Dyke en la comedia de ITV Benidorm, dijo: "Nunca me habían metido mano en mi vida, pero me metieron mano tres veces en una semana en Benidorm. Para entrar en el plató, tuve que caminar por el hotel vestida como Tonya, con un bikini inexistente y tacones altos, con tíos mirándome boquiabiertos... o más bien metiéndome mano".

ITV

"Tuve que contenerme para no hacer lo que haría instintivamente -golpearles los tacones- porque estaba trabajando. Un angelito en mi hombro me decía: 'Déjalo, Hannah'. Pero en realidad quería quitarme las cuñas de diez centímetros y darles una paliza".

A pesar de las difíciles condiciones de trabajo, la interpretación de Hannah de la rubia terapeuta de belleza le ayudó a conseguir el papel de Septa Unella en Juego de Tronos en 2015. Y reconoce que interpretar a este personaje devoto y desaliñado le ha ayudado a ser mejor actriz.

Dijo: "Era la primera vez que me veía tan horrible en algo. Pero me enseñó mucho sobre cómo mirar hacia dentro en lugar de que te importe una m*** lo que parezcas ante la cámara". Antes de la televisión, la londinense Hannah trabajó en los teatros de la capital, donde interpretó papeles como el de la Dama del Lago en el musical Spamalot de los Monty Python. Dijo: "El trabajo de mi vida era cantar y actuar, y lo que fuera estaba bien para mí, y dondequiera que me llevara estaba bien".

Dominic Lipinski Getty Images

El éxito de 'Ted Lasso'

"Cuando llegas a la televisión, no hay centímetro de ti mismo que no conozcas. En el teatro es donde te curtes y descubres lo que se te da bien". Está claro que Hannah vive su mejor momento, junto a Jason Sudeikis y Juno Temple en Ted Lasso.

Colin Hutton

Su principal inspiración para el personaje fue la baronesa Karren Brady, estrella de Apprentice y jefa del West Ham United FC. Hannah dijo: "Karren es una mujer tan glamurosa sin complejos, pero no olvida ni por un segundo su poder, y que eso está bien". Se identifica con Rebecca, que se encuentra soltera y a cargo de un club de fútbol tras un amargo divorcio. Hannah dijo: "Me alegra admitir que tengo 46 años y soy madre soltera. Tener la oportunidad de interpretar a una mujer que tampoco se encuentra en una situación convencional... eso no se ve mucho en televisión. No se ven todas las verrugas".