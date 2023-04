Cada vez queda menos para Eurovisión, y una vez que hemos hablado de quiénes son los favoritos en las apuestas, hora de hablar de quiénes van a ser los presentadores. El equipo de estrellas que presentará el Festival de Eurovisión 2023 desde Liverpool ante audiencias de todo el mundo.

Presentarán la Gran Final (13 de mayo) ante una audiencia mundial de 160 millones de personas la leyenda de Eurovisión Graham Norton, la cantante, compositora y líder del grupo alternativo The HARDKISS, Julia Sanina, la actriz ganadora de un premio Emmy, Hannah Waddingham, y la cantautora, estrella del pop y presentadora de televisión, Alesha Dixon.

El trío de superestrellas musicales Julia, Hannah y Alesha presentará las dos semifinales en directo (9 y 11 de mayo) desde Liverpool.

El presentador ucraniano Timur Miroshnychenko será el corresponsal de Eurovisión en Liverpool, y aparecerá en los programas en directo, además de ofrecer información en directo desde la cabina de comentaristas de Ucrania en el Liverpool Arena. Junto con el presentador de Liverpool, Sam Quek, dirigirá la retransmisión en directo de la ceremonia inaugural en el canal oficial de Eurovisión en YouTube.

'Eurovisión 2023': los presentadores del Festival

Graham Norton es una leyenda del Festival de Eurovisión y lleva comentando el certamen para el Reino Unido desde 2009. En su multipremiado programa de la BBC, The Graham Norton Show, Graham charla regularmente con las mayores estrellas de la música y de Hollywood.

Julia Sanina es una cantante, compositora y vocalista ucraniana del grupo alternativo The HARDKISS (ganadores de numerosos premios YUNA de la música ucraniana; 18 veces galardonados, cinco de ellas como mejor grupo de rock de Ucrania y nominados al premio MTV Europa a la "Mejor actuación ucraniana").

Hannah Waddingham ganó un premio Emmy por su papel en Ted Lasso, ha sido nominada a tres premios Olivier y ha actuado en musicales del West End y de Broadway (Spamalot, El mago de Oz, Into The Woods, Kiss Me Kate y Space Family Robinson); otros de sus créditos son El regreso de las brujas 2, Juego de Tronos, Sex Education o Willow.

Alesha Dixon, que formó parte del grupo Mis-Teeq -con dos álbumes entre los diez primeros y siete sencillos consecutivos entre los diez primeros-, es también una artista en solitario de gran éxito. Alesha es una experimentada presentadora de televisión de la BBC -al frente de Comic Relief y The Greatest Dancer, jurado de Strictly Come Dancing y de ITV's Britain's Got Talent-.

'Eurovision 2023': los presentadores en España

Raul Tejedor

Como ya han hecho en los últimos años, TVE ha vuelto a depositar su confianza en Tony Aguilar y Julia Varela como comentaristas del evento. La encargada de dar los 12 puntos de España al país elegido no será este año Nieves Álvarez. La modelo lleva haciendo este papel desde el 2017 pero ahora de la tarea se encargará otra persona.



RTVE ha anunciado que, este año, la portavoz del jurado será Ruth Lorenzo. La artista ya participó en el festival como candidata a representar España hace nueve años con la preciosa canción 'Dancing in the rain'