Después de la bronca de Samantha a David en el programa 15 de Masterchef 11, pensábamos que el programa 16 iba a ser más tranquilo, pero estábamos equivocados. La noche empezó con acusaciones de robo entre Claudia y Ana, luego temimos por la caída de luca en la prueba de exteriores y, por último, vivimos un momento histórico en Masterchef: por primera vez un concursante ha sido expulsado con el pin de la inmunidad.

El duelo final era muy dulce. Los condenados al foso debían elaborar una tarta nupcial. Una vez más, Fray Marcos escogió cocinar, pese a que contaba con el ya famoso pin de la inmunidad. Claudia contaba con una ventaja: restar diez minutos de cocinado a uno de sus colegas. Y volvió a estallar el conflicto. La idea de la actriz era entregar la rosa negra a Marta, pero antes chocó con Pilu. Al acercarse a ella bromeó diciendo que la joven era bastante cotilla y Pilu explotó. Tras negar la afirmación de Claudia, le acusó de ser injusta. "Yo fui la primera que te tendí la mano", recordaba enfadada.

Su adversaria torcía el gesto. "No se me ha hecho la vida fácil y tú tampoco me has alargado el brazo", acusó. "Si haces la convivencia más complicada…", argumentó Pilu. Su contrincante le tiró entonces la flor que le quitaba tiempo. Pilu lloraba desconsolada y enrabietada. "¡Ojalá no me vaya porque se va a acordar de mí!", amenazaba. Y no se fue, realizando un postre que encandiló a los expertos.

El expulsado de 'Masterchef': por primera vez en la historia

"Hay gente que llega a tu vida como un huracán y otros llegan como una suave brisa. Todo es bendición" @fraymarcosmchef https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/w1vYjMVlVw — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2023

Con el pin de la inmunidad en su delantal negro, Fray Marcos se despidió de sus compañeros y abandonó el plató emocionado. No fue el único. Los jueces tampoco pudieron evitar romper a llorar tras su marcha. Todo empezó con una prueba de lo más complicada: los aspirantes tenían que preparar su propia tarta de bodas. A pesar de la dificultad, el sacerdote decidió cocinar y no utilizar su privilegio. "A mí me dolería muchísimo que yo me fuera de MasterChef con el pin, pero es algo que yo decidí. Así que quiero hacer historia con el que más tiempo duró con el pin", aseguró después de muchas dudas.

Se arriesgó y no consiguió su objetivo. El desastroso resultado se vía venir, no le fue nada bien durante el cocinado. No estaba igual que otras veces, estaba claro que algo le pasaba: "Estoy pasando personalmente por momentos bastante difíciles en los que no me ayuda un clima como el de casa. Soy un ser humano, debajo de este hábito también hay alguien que se cansa", aseguraba el aspirante, haciendo alusión a los roces entre compañeros en la convivencia. Además, el sacerdote echaba de menos su antigua vida en el templo. La suya era una tarta de café.

Algunos le acusaron de soberbio por no querer soltar el pin y mostrarse confiado a la hora de aceptar un reto. Lo cierto es que, en esta ocasión, Fray Marcos estaba bajo de ánimos y eso se notó desde el principio de la prueba. Pepe Rodríguez dejó entrever una teoría: "Le conocemos, sabemos hasta dónde llega. Es como si hubiera llegado a un camino, que dice: 'aquí me quiero quedar'".

Fray Marcos fue el elegido para abandonar el programa. El aspirante se despidió de MasterChef e hizo llorar a todos. Jotha, Claudia y Francesc, que le miraban desde la galaría, no podían contener las lágrimas. Tampoco Pepe ni Samantha: "Has sido un soplo de aire fresco para este programa y para la televisión. Un ser humano maravilloso con unos valores como no puede ser de otra manera. Gracias, gracias, gracias". Optimisma, como siempre, Fray Marcos colgó su delantal y nos dio una lección a todos.

"He venido a vivir una experiencia diferente y tener la posibilidad de cumplir un sueño, estudiar algo de cocina,, y me voy con todo eso", aseguró Fray Marcos tras su expulsión de MasterChef 11.