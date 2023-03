A Laura Madrueño se le ha quedado una espinita clavada este año que se ha marchado a Honduras para presentar desde allí las conexiones de 'Supervivientes', y es que este 5 de marzo fue su 37 cumpleaños. Un cumpleaños, desde luego, muy especial, pero que sin duda ha sido raro: su familia, amigos y su marido se encuentran a miles de kilómetros de ella, y aunque estaba segura de que sus compañeros de trabajo le harían pasar un gran día, y tampoco le faltó la felicitación desde España de Ion Aramendi, su círculo más cercano no estaba con ella. Eso sí, se han acordado de ese día, especialmente su chico, que le ha hecho llegar un regalazo.



A través de su cuenta de Instagram, Laura compartía el bonito presente que le habían hecho llegar, y es que ni más de 8000 kilómetros de distancia han parado a Álvaro Puerto, que conocimos mucho mejor cuando la presentadora le entrevistó para su podcast, para hacerle llegar algo y que recordara lo mucho que la quiere. Se ha tratado de una cesta de frutas frescas en la que no faltaba detalle: una piña, fresas, uvas, naranjas... ella estaba encantada, y más con la nota que acompañaba al regalo: "Sonríe porque sí", le dedicaba Álvaro.

Laura, que se casó el año pasado con su chico tras varios años de relación y viven juntos en una casa a las afueras de Madrid, ha declarado que estaba encantada con el detalle: "Despertarme con esta sorpresa. Gracias, mi vida", escribía sobre la foto, y es que no cabe duda de que no se esperaba para nada un regalo desde tan lejos. Desde luego, la relación de Laura y Álvaro es una de las más bonitas y fuertes de la tele, y es que además de quererse mucho, se quieren muy bien.

No dudamos de que la pareja hablará casi todos los días por teléfono o videollamadas, pero no poder abrazarse y estar físicamente juntos es muy duro. ¿Irá Álvaro a visitar a Laura en algún momento de todos estos meses en los que ella tiene que trabajar en Honduras? Seguro que, si ocurre, harán gala de ello en redes sociales. ¡Estaremos pendientes!