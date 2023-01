Laura Madrueño está viviendo todo un auténtico renacer profesional, y es que la presentadora de 'El tiempo' de Mediaset, que nos concedió una de sus entrevistas más personales a Diez Minutos, va a ser la sucesora de Lara Álvarez al frente de las conexiones de 'Supervivientes' desde Honduras cuando ésta quiso retirarse para dedicarse a nuevos proyectos. La periodista tiene un gran hueco que llenar, pero ya está metiéndose al público en el bolsillo de la mejor manera que sabe: con su desparpajo natural, su 'tour' por diversos programas de Telecinco y también con su nuevo podcast, 'Huracán Madrueño', que ha estrenado nada menos que de la mano de su marido, Álvaro Puerto, para que todos la conozcamos mejor.



Álvaro, arquitecto de profesión y fotógrafo 'amateur', es el compañero de aventuras perfecto para Laura, y es que los dos son auténticos exploradores a los que les encanta viajar y conocer nuevas culturas, pero sobre todo bucear, un 'hobby' que comparten. Cuando se conocieron en una navidad hace 7 años, en Madrid y por amigos comunes, tuvieron unos comienzos algo complicados, ya que él trabajaba en Kenia, pero sus ganas pudieron más que la distancia, y tras cuatro meses separados, pudieron comenzar una relación al uso que ha acabado en matrimonio... o más bien matrimonios, porque se han casado dos veces en el verano de 2022: "Nos casamos una vez en un velero en Formentera, con muy poca gente, y otra en nuestra casa para más gente"; "Poco tradicionales pero divertidas", ha añadido Álvaro.

Foto: Mediaset

Ahora Laura ha confesado que no sólo echará de menos a su chico cuando se vaya al Caribe, sino también "esa casa que me has construido en medio de la naturaleza, a mi huerto y a mi perra, Brandy, que además acaba de tener perritos y me va a dar mucha pena".

Foto: Mediaset

Laura y Álvaro no se han cortado a la hora de hablar de temas muy íntimos, como si tendrán hijos o no: "Sí que lo hemos pensado, siempre se piensa, pero por unas cosas o por otras nunca encontramos el momento... y ahora llega el 'Huracán Madrueño' y me voy a Honduras", ha contado con mucho humor, "pero sí nos gustaría tenerlos y que vivan la experiencia de que vivan en esta casa nuestra en el campo llena de animales". Sin embargo, es normal que les cueste encontrar el momento por su rápido tren de vida: "Normalmente coincidimos a la hora de comer y en la cena, y entre medias tenemos siempre mil cosas que hacer: trabajo, eventos, fotos, la huerta, quedar con los chicos de los documentales...", han confesado entre los dos, y es que uno de sus secretos es que Laura tiene una productora de documentales de viajes.

Fuente: Mediaset

Tanto Álvaro como Laura han confesado que se van a echar mucho de menos mutuamente, y es que casi 4 meses en Honduras es un tiempo muy largo separados. Aún así, conociendo lo viajero que es Álvaro, quién sabe si quizá sorprenda a su chica con una visita sorpresa.

Mediaset