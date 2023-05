Este martes los concursantes de Masterchef se trasladaron hacia Aracena, Huelva, para hacer una prueba por equipos. En el programa 16 de Masterchef debían elaborar un menú onubense compuestos por cuatro platos: dos entrantes, un plato principal y un postre que serían degustados en el restaurante Finca Alfoliz.

"Mi leche ha sido un monumento. No sé qué me ha pasado”, contaba delante de las cámaras. El incidente ha supuesto su baja del equipo rojo, al tener que ser atendido por el cuerpo médico del programa. Jordi le decía: “Con lo que te contoneas, te ha tenido que pasar". Lo cierto, es que el tiktoker vive precisamente de eso, del baile y le preocupaba no poder seguir moviendo cadera tras la caída.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Luca se ha caído y se ha hecho daño en las cocinas de #MasterChef



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/acAcw6AEgI — La 1 (@La1_tve) May 16, 2023

Enseguida llegaron los médicos para ver que le había pasado en el pie, donde parecía que se había hecho un esguince de tobillo. "No apriete mucho por favor", les pidió Luca a los sanitarios. El aspirante quería evitar a toda costa ir a un hospital, diciendo que él no podía ir a un lugar así.

El susto de Luca en 'Masterchef'

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando apoyó el pie se dio cuenta de que debía parar un rato y le sentaron en una silla con el pie en alto. A su lado se quedó un médico al que Luca le preguntó seriamente: "¿Voy a perder el pie señor?". El sanitario le contestó riéndose: "Esperemos que no". Pero el joven seguía con su drama: "Es que yo soy tiktoker y siempre estoy bailando, ¿Ahora qué hago sin pie?", se lamentaba.

Afortunadamente, la caída del aspirante quedó en nada y Luca consiguió remontar y volver a las cocinas con sus compañeros. Con o sin él, lo cierto es que el equipo rojo, capitaneado por Claudia, logró sorprender al jurado y librarse así de ir a la prueba de eliminación. El equipo azul fue a eliminación y Fray Marcos fue expulsado con el pin de la inmunidad.