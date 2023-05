Recién salido de los bosques más inhóspitos del planeta, el Gnomo de Mask Singer había cumplido su objetivo de incendiar el plató con su talento y encanto. Estas eran las pistas que el jurado tenía para desenmascarar al Gnomo: "Los gnomos somos muy mañosos a la hora de construir nuestras casas"; La máscara asegura que recibe el cariño de sus vecinos a diario; "Mi poder preferido es poder detener el tiempo".

En un principio, todo parecía indicar que Mónica Naranjo no se lo iba a pensar dos veces e iba a pulsar el botón de El delatador. Sin embargo, Javier Calvo ha conseguido hacer que recapacitase y volviesen todos a su sitio. La cantante lo tenía muy claro: “Bajo la máscara se esconde Jordi Hurtado”.

Gnomo está «clavado en el bar» de @manaoficial y nosotros frente a la tele viéndole cantar este temón 😍🎶



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2

Por su parte, el propio Javier Calvo ha llegado a la conclusión que, con todas las pistas dadas, es José María Cano. Mientras tanto, Ana Obregón lleva sus tiros hacia otra parte. La artista apunta directamente hacia el actor Rodolfo Sancho. En última instancia, le ha tocado el turno a Javier Ambrossi, quien ha querido seguir su propia intuición. El productor ha optado por el ambiente asturiano y deportivo, porque el que se esconde debajo de Gnomo es el bicampeón de F1 Fernando Alonso.

Quién es Gnomo en 'Mask Singer 3'

¡Tras la máscara de Gnomo se encuentra uno de los periodistas deportivos más importantes de nuestro país! Presentador de radio y autor de cinco libros de deporte 😱⚽️🎙️ ¡José Ramón de la Morena (@jrdelamorena)! 💥 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer

Ningún investigador ha estado cerca de acertar en su pronóstico, ya que, debajo del Gnomo no se escondía Jordi Hurtado, ni José María Cano, sino... ¡José Ramón de la Morena! Un periodista deportivo español que se convirtió en referente en el ámbito del fútbol y que ha dejado huella en la radio con su estilo único y apasionado. Arturo Valls ha sido el primero en interesarse en conocer el motivo que ha llevado al locutor a participar en 'Mask Singer', y él no ha podido ser más irónico. "El cuento del Gnomo era el único que me quedaba por contar a mi hijo", ha dicho.