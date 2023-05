El reality es un género tan variado en sí mismo que admite formatos tan distintos como los shows de convivencia o el seguimiento de personajes famosos. En este campo, las reinas son las Kardashian-Jenner, pero son muchas más las celebrities que se han puesto delante de las cámaras para mostrar un pedacito de sus vidas, tanto en una entrega como en formato capitular, como ocurrió con Soy Georgina o La Marquesa. Una de las incorporaciones más celebradas a este selecto grupo fue la de la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez, que en 2021 estrenaron en la serie documental con tintes de reality Los Ferragnez. Pues bien, dos años más tarde, desde el jueves 18 de mayo, podemos disfrutar de la temporada 2.

En los 8 primeros episodios descubrimos su día a día, cómo es su entorno de amistades, familiar y profesional, así como su relación desde que se conocieron hasta el presente, su viaje hacia la paternidad tanto en el caso de Leonne como en el de Vittoria, y sus retos profesionales, desde la moda y la cosmética a la participación en Sanremo. Y todo ello, con una ventana abierta a sus sentimientos, pasiones y miedos más íntimos al ser testigos de su terapia de pareja. Tras el transcurso de un tiempo, es el turno de ver cómo continúa esta pareja con la crianza de sus hijos y sus retos personales en la temporada 2 de Los Ferragnez.

VER REALITY



Los Ferragnez: estreno de la temporada 2 en Amazon Prime Video

La historia de la familia más social de Italia continúa y lo cierto es que la temporada 2 ha dado para todo. Desde el periplo de Fedez para superar su enfermedad hasta la vida profesional de Chiara, seguiremos a los Ferragnez en las situaciones más inesperadas. Con el apoyo de un psicoterapeuta, descubriremos lo que les une. Compartirán desde sus momentos más difíciles hasta los más tiernos en compañía de Leo y Vitto.

Entre los episodios encontraremos referencias evidentes a la operación de Fedez de un tumor en el páncreas, la gestión de la convivencia en casa ahora que son cuatro, con la pequeña Vitto, a quien conocimos como un bebé, mucho mayor y Leo convertido en el hermano mayor ideal. Pero también habrá tiempo para descubrir cómo han vivido ellos su momento más polémico de los últimos meses, pues tras el verano se estrenará un episodio especial para abarcar todo lo acontecido en torno a los días del Festival de Sanremo de 2022. En él fue Chiara quien participó como presentadora, mientras Fedez parecía desaparecido.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amore mío... en esta cuenta SIEMPRE se ha staneado a los Ferragnez. #TheFerragnezLaSerie, disponible en diciembre en Prime Video. #TheFerragnezSeries@ChiaraFerragni @Fedez pic.twitter.com/jDXXssaZbJ — Prime Video España (@PrimeVideoES) September 20, 2021

En medio de rumores de ruptura él acabó volviendo a sus redes sociales para aclarar que había pasado por unos momentos a nivel personal muy difíciles que le habían requerido aislarse pero que eso nada tenía que ver con la estabilidad de su matrimonio. La otra cara de esta presunta crisis de pareja será lo que veremos en esa entrega especia, dentro de unos meses.