Hace unas semanas saltó el rumor de que Mediaset quería retirar a Pedro Piqueras de Informativos Telecinco como uno de los cambios que la cadena está llevando a cabo para la próxima temporada, como la cancelación de 'Sálvame' y el nuevo programa de Ana Rosa Quintana o el estreno de 'Así es la vida', con Sandra Barneda.

La cadena y el propio Pedro Piqueras desmintieron la noticia: "Jubilarme no está en mis planes", dijo el periodista, pero lo que sí hará será tomarse un descanso en verano. Para coger las riendas de las noches en Telecinco, Piqueras dejará su silla a Carme Chaparro, que abandonó justamente ese puesto para marcharse a 'Noticias Cuatro'.

"Estoy muy contenta". Vuelvo un ratito en verano y hacer las vacaciones de Pedro (Piqueras), hasta que vuelva y muy bien, muy contenta. La verdad que a ver cómo me siento otra vez... porque hace muchos años que no hago informativos", comenzaba diciendo Carme. "Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar", añadía.

Jesus Briones

No obstante, también ha añadido que es algo que no se olvida de ello y que en cuánto haga el primero, todo va a ir rodado. "Es como montar en bici, que no se olvida nunca. A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho. Porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós, pero muy contenta", expresaba.

Además, lo hará de la mano de la ya conocida Alba Lago, que acompaña a Piqueras por las noches y ha cubierto eventos tan importantes como la erupción del volcán de La Palma. "Nos vamos a repartir ella unas semanas y yo otras semanas", ha aclarado.

Los sustitutos de verano de Mediaset

Telecinco

Mediaset España se enfrenta a un momento de cambio profundo desde la llegada de la nueva cúpula. Los fines de semana parece que seguirá 'Fiesta', pero sin Emma, ya que se irá de vacaciones durante unos días. Por lo tanto, en Mediaset ya tienen a sus sustitutos para la época de verano en el mencionado formato.

Mediaset contará con María Verdoy, que es colaboradora del programa presentado por García, y Frank Blanco, expresentador de 'Zapeando' en La Sexta, para ocupar el lugar de Emma mientras que la presentadora se encuentra de vacaciones.