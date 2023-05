Cuando se supo que Paolo Vasile dejaría el liderazgo de Mediaset España todo el universo de la comunicación en nuestro país podía intuir que se avecinaban cambios en el grupo mediático, desde los puestos de poder hasta en el tipo de contenidos que querían ofrecer. Y de hecho, no se han hecho esperar por mucho tiempo. Es así como se ha iniciado una nueva línea de trabajo que comenzó con algunas noticias sorprendentes, como el inicio de la producción de una serie diaria titulada Mía es la venganza, la recuperación del entretenimiento con concursos como Allá tú y Me resbala o el reality Vaya vacaciones, y el, finalmente confirmado, final de Sálvame. Lo que no imaginábamos con tanta nitidez es que esta transformación también podía afectar a la línea informativa y, según parece, la primera medida afectaría directamente a Pedro Piqueras (Albacete, 68 años).

Según avanza el portal PR Noticias, el grupo dirigido por Borja Prado y Alessandro Salem querría remodelar los formatos de actualidad de sus cadenas, comenzando por el servicio principal de noticias, Informativos Telecinco. De modo que, si esto se hace efectivo, el primer puesto en revisarse sería el del director, en este caso, el veterano periodista manchego.

¿Está Pedro Piqueras cerca de su jubilación como director de Informativos Telecinco?

Tal como apuntan en PR Noticias, si sus plazos son correctos, la retirada de Pedro Piqueras de la dirección de Informativos Telecinco es mucho más próxima de lo que imaginamos. El presentador de la edición de la noche (21.00) del noticiario estrella de Mediaset desde 2006 y líder del servicio informativo de la cadena, podría dejar su puesto antes del verano. La medida, además, sería considerada una manera de reconducir la pérdida de audiencia de los espacios de noticias del grupo, que han perdido fuelle en los últimos meses. Esto confirmaría que el verano será empleado en el grupo de Fuencarral como impasse para reorganizar todas sus nuevas apuestas de cara al próximo inicio del curso en septiembre.

De hecho, la estrategia ya ha sido iniciada con la elección de la fecha del final de Sálvame (programado para el 23 de junio) que daría paso al Así es la vida, el programa veraniego presentado por Sandra Barneda, sirviendo de puente para las nuevas tardes de Telecinco que arrancarían con Mía es la venganza (16.00), a continuación, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana y, finalmente, los concursos (25 palabras y Reacción en cadena, actualmente) hasta la emisión del renovado Informativos Telecinco, ya sin Piqueras al frente.