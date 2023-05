Manuel Cortés se ha visto obligado a abandonar 'Supervivientes' por sus problemas de salud. Este domingo 28 de mayo en 'Conexión Honduras', el hijo de Raquel Bollo conocía de parte de Ion Aramendi la decisión del equipo médico del programa después de que, desde el pasado jueves, estuviera apartado de la convivencia para realizarle nuevas pruebas médicas. Fue hace una semana cuando el hermano de Alma Bollo tuvo que abandonar por primera vez la convivencia en la playa tras sentir fuertes dolores en la boca del estómago. El diagnóstico de su primer parte médico fue una acumulación de heces en la zona del colon que le provocaba fuertes dolores y, aunque el jueves intentó reincorporarse a la dinámica del concurso, no se encontró bien y la organización decidió volver a apartarle para hacerle más pruebas.

Manuel Cortés deja 'Supervivientes' por su estado físico

En 'Conexión Honduras', Manuel Cortés ha conocido la decisión del equipo médico de 'Supervivientes' aunque el hijo de Raquel Bollo ya intuía que no iban a ser buenas noticias. "Tras volver a analizarse las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".

Telecinco

Manuel Cortés, roto en 'Supervivientes': "Se me rompe el sueño"



Manuel Cortés ha reaccionado a la noticia de su abandono en 'Supervivientes' con lágrimas en los ojos. "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible" decía antes de recibir la llamada de Fernando, su abuelo materno, que quiso transmitirle el cariño y apoyo de toda su familia. "Para mí eres un campeón, si no puedes, no puedes. Para mí has ganado, para casa y punto", comentó el padre de Raquel Bollo, muy orgulloso de su nieto.

El abrazo entre Manuel Cortés y Alma Bollo en su despedida de 'Supervivientes'

Tras conocer la decisión del equipo de 'Supervivientes' sobre su abandono, Manuel Cortés se ha dirigido a la playa para despedirse de sus compañeros. Especialmente emotivo ha sido la despedida que ha protagonizado con su hermana, Alma Bollo. Aunque la joven quería que su hermano intentara quedarse, el cantante le ha dicho que el cuerpo no le respondía y se han fundido en un emotivo abrazo. Después, Raquel Bollo ha entrado por teléfono y le ha dedicado unas tiernas palabras. "Estoy muy orgullosa de ti, como concursante y como hijo. Lo has dado todo y has llorado por quedarte y por cumplir tu sueño. Te espero con los brazos abiertos, a recuperarte. Te vas dando una lección de amor por este reality, te quiero".