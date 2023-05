La undécima edición de 'Masterchef' está revolucionando completamente la dinámica del talent de TVE. Lo que siempre ha sido un concurso de cocina, con mucha emoción, eso sí, se está convirtiendo en una suerte de reality lleno de polémicas. Y en este campo está habiendo un rey indiscutible. Luca ha protagonizado buena parte de los momentos más tensos de la edición, tanto por su relación con otros concursantes como por las acusaciones de tongo que le han rodeado desde el inicio.

Lo cierto es que sus comentarios no dejan indiferentes y, en concreto, uno del programa 19 ha levantado ampollas entre sus compañeros en redes. La entrega emitida el lunes 29 de mayo comenzó con una alabanza por parte de los jueces al cambio positivo que habían visto entre los concursantes respecto a semanas anteriores. Varios de ellos alegaron una mejora en la convivencia que estaba limando asperezas incluso entre aquellos que tuvieron roces en el pasado, como era el caso de Ana y Claudia. Sin embargo, la indignación estaba a punto de desatarse en redes con el comentario que soltó Luca justo a continuación.

Luca ('Masterchef 11') critica a sus compañeros por su edad

Ante la felicidad colectiva por el cambio en la convivencia en la residencia de los aspirantes, que se estaba notando nada más entrar en plató, se fueron recogiendo experiencias de algunos de los concursantes. El problema llegó cuando tocó el turno a Luca, quien tenía su propia opinión sobre los motivos por los cuales reinaba la paz entre compañeros.

"Por fin la convivencia va mejorando. Yo no sé si se han ido los cuatro viejos que hacían el ambiente un poco más oscuro, pero ahora está todo en orden, todo muy guay. Este finde hemos hecho una barbacoa... Todo muy guay".

En respuesta a ese desprecio no han tardado en verse algunos tweets de los concursantes indignados. Jotha y Francesc, entre ellos, comentaron la falta de respeto del tiktoker.

