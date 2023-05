Esta semana hemos vivido dos nuevas expulsaciones en Masterchef, la de Camino y la de Francesc. Pero a pesar del impacto de la eliminación de los concursantes, lo que más ha llamado la atención son las buenas críticas y valoraciones del jurado a un concursante que cocina lo justo y que se salva siempre haciendo platos mucho más sencillos y simples que sus compañeros.

Estamos hablando de Luca Dazi, el tiktoker, que se ha metido en el foco de la polémica y no precisamente por los platos que cocina en los fogones. Por lo que se ha podido saber, el padre de Luca es Alberto Dazi, director general de Ofisfrade en Barcelona, que es la empresa que se encarga de distribuir alimentos para establecimientos como El Corte Inglés, que como es sabido, es patrocinador oficial de 'MasterChef'.

MasterChef

Los espectadores se han hecho eco de esta unión por lo que no han dudado en tachar al programa de tongo como ya pasó en la octava edición del concurso con Juana. La concursante resultó ser la portera de Huga Rey, estilista del concurso, además de la hermana de Macarena Rey, la Ceo de la productora del espacio, Shine Iberia.

La sorpresa a Luka en 'Masterchef'

MasterChef

Luca, en el programa 18 de Masterchef, se ha quedado en shock al ver a sus abuelos sentados a la mesa como unos comensales más. No cabe duda de que a su abuelo Sandro, de 90 años, le ha encantado el arroz con leche preparado por su nieto. "A mi abuelo le gusta comer", se ha reído Luca, mientras él daba buena cuenta del plato. "Para mí mis abuelos son inspiración. Desde que yo era pequeño me han enseñado a ser libre, a ser como yo quiero ser y siempre me han apoyado en todas las decisiones, en todo lo que he querido hacer. Los amo. Para mí son muy, muy importantes", ha confesado el tiktoker.