Los aspirantes tenían que cocinar un plato libre en el que debían utilizar al menos una de las especias que habían acertado previamente y una de las salsas de las que les había mostrado 'MasterChef' (mojo picón, salsa de pescado, tkemali de Georgia...). Debían preparar platos para tres comensales, marcarlos con sus pegatinas correspondientes y esperar a la cata de jueces y de unos invitados muy especiales, algunos de los ex aspirantes de 'MasterChef 11'.

Con el veredicto ya dado y el delantal dorado de 'MasterChef 11' en poder de Pilu y antes de la prueba de expulsión, los jueces quisieron hacer una reflexión, ya que el nivel de la prueba fue bastante bajo, a excepción de 3 o 4 platos. Pepe, Samantha y Jordi analizaron cada propuesta y destacaron los aspectos negativos y positivos de cada una. A la hora de repasar la elaboración de Luca, se vivió uno de los grandes momentos de tensión de la noche.

"Se nota que te estás tomando en serio el emplatado, la carne estaba bien de punto, pero tienes que mejorar mucho la limpieza". Estas fueron las palabras que Samantha le dedicó al plato de Luca. Pero no todos estaban de acuerdo. Al ver la cara que puso Jotha, Jordi le preguntó: "¿No estás de acuerdo?". Y el DJ no se guardó nada en su respuesta y fue tan sincero como acostumbra: "Ni aunque lo estuviera...¡Qué más da! No sé para qué me preguntáis. Yo creo que mi plato era bastante mejor".

Jordi Cruz no dudó en explicar la decisión de los jueces, utilizando la misma contundencia que el DJ: "Jotha, tu plato no estaba bien. Luca por lo menos no se cargó la carne. ¿Era el mejor? Pues no. Lo de Luca era medio bonito y se podía comer y el tuyo era una plasta". Luca no daba crédito a la reacción de Jotha. "No sé que le pasa a este hombre conmigo. Chico, vive tu vida y deja a los demás que vivan la suya. No entiendo".

La bronca de Jordi Cruz a Jotha

"Se nota que no tienes conocimiento sobre especias y condimentos porque no estaban bien utilizados. Lo que nos sorprende es que hayas tenido dos votos de tus compañeros porque el plato era malo. Olía a chamusquina", le espetó Jordi Cruz a Jotha, que incluso le preguntó al DJ si le había hecho alguna señal a los exparticipantes para que votasen a su favor. El berciano negó esta acusación, afirmando que sus compañeros sí que "tienen un buen paladar". "Pues nosotros pensamos que no. No sabíamos que era el plato, si era atún, si era carne, si era mamífero. Jotha, no se entendía", le espetó el juez catalán al DJ.

Finalmente, cuando paso este tenso momento, Jotha reculó: "Tengo una decepción bastante grande conmigo mismo. Me estoy dando cuenta de que estamos en un nivel del programa en el que estáis pidiendo algo a lo que no he llegado. Y por eso la decepción". Aunque el DJ siguió defendiendo que su plato era mejor que el de Luca.