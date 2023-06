La actriz Clara Lago era la invitada de la noche de 'La Resistencia', donde acudió para promocionar la serie de Netflix 'Clanes', un libro solidario, un audiolibro, e incluso, dos restaurantes que regenta en Madrid. Pero el protagonista fue otra persona por sorpresa. Una anécdota contada por Grison, uno de los colaboradores, dejó el momento más impactante por una herida que tiene.

“Tengo el culo como un pu... babuino. Estoy preocupado”, aseguraba Grison al comienzo de 'La Resistencia', noticia también ayer por las críticas de José María García a Ibai Llanos. Según el músico, la lesión ubicada en la zona del coxis, al final de la espalda, le produce fuertes dolores y hasta se le cayó parte de la piel mientras se duchaba. Ante estas explicaciones, Broncano quiso ver de qué se trataba y comprobar si se podía enseñar o no a cámara.

Tuit serio.



¿Tiene que ir a urgencias Grison por esto que le ha salido en el culo? pic.twitter.com/p8ENc0odrR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

Clara Lago y David Broncano, al ver la herida, instaron al músico a visitar rápidamente un médico que le viera con más detenimiento la herida."¡A Urgencias!"

Una enfermera revisa la herida a Grison en 'La Resistencia'

Broncano preguntó si había algún dermatólogo en el teatro para que hiciese una valoración por si tenía que acudir o no al médico. Una enfermera, que estaba sentada entre el público, hizo una sorprendente valoración: “Es principio de úlcera grado 1”.

“Eso es malo, ¿no?”, le preguntó Broncano. A lo que la enfermera asintió y le instó a que comprase “ácidos grados en la farmacia”. “Sí, ácido me voy a echar ahí”, se negó Grison muy preocupado. Sin embargo, la enfermera dejó claro que no hacía falta que fuese al médico.

Me leería el libro pero intentaría ir también al médico para curar esa herida, Grison. Por si la lectura falla. @ClaraLago1 pic.twitter.com/22cBZBwDXD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

Clara Lago, por su parte, tuvo la misma reacción que David Broncano al ver la herida de Grison. De hecho, no le salían las palabras al principio, pero le dijo que no era nada bueno. "Es un tema, a mí me suena a que tiene que verte un profesional", dijo la actriz en forma de recomendación al colaborador de 'La Resistencia'.

“Vete al médico, Marcos”, insistía el presentador tras la sugerencia de Lago. Pero el músico lo dejó claro: “Al médico no voy a ir”.