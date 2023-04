Ana María Aldón está viviendo una segunda juventud desde su separación de José Ortega Cano. La diseñadora está más activa que nunca, sale de fiesta con sus compañeros de 'Fiesta', se divierte junto a sus amigos de fuera de la televisión y está muy centrada en su trabajo como colaboradora de televisión. La diseñadora ha pasado totalmente de página tras su divorcio y ahora se encuentra incluso abierta al amor. Aunque pretendientes no le faltan como nos ha demostrado. Ella tiene muy claro lo que quiere. Ana María Aldón busca un novio tras su separación de José Ortega Cano que esté a la altura del novio de su hija. Un joven al que considera una joya. Así lo ha desvelado este domingo en 'Fiesta'.

"Ojalá me llegue a mí también un Andrés", bromeaba al hablar del novio de su hija. Y es que, aprovechando el tirón mediático de su madre, Gema Aldón se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la última edición de 'Supervivientes'.

La hija de Ana María estaba feliz con su nueva aventura, pero una lesión en el codo ha puesto fin a su concurso. Durante su paso por el reality, además de conocerla a ella, hemos podido conocer a Andrés, su novio. Este joven colombiano que comparte su vida desde hace cinco meses, tal y como publicó en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS.



Ana María Aldón ha explicado que está encantada con el novio de su hija porque Andrés le aporta a Gema la tranquilidad y el cariño que necesita y se merece. La colaboradora de televisión asegura que Andrés le aporta a su hija muchísimas cosas buenas: "Yo no quería conocerlo, no quería que me contara tantas cosas, pero mi hija estaba tan feliz que estaba deseando que le conociera. Andrés le aporta a mi hija calma y tranquilidad, y también le ayuda a quererse a sí misma porque ella tiene muy baja autoestima".