Asraf Beno ha sido, sin duda, el concursante de Supervivientes más criticado por parte de todos los concursantes de esta edición 2023. Después de 91 días de convivencia, el novio de Isa Pantoja ha sido el foco de varios conflictos en el concurso, empezando por Manuel Cortés con broncas que afectaron a su familia, después con Diego Pérez con una pelea en el agua incluida, aunque sin duda la más fuerte fue contra Yaiza, que provocó su expulsión del concurso. Ahora que las cosas están más calmadas, todo ha estallado por los aires con la persona que menos se esperaba: Adara Molinero.

La influencer había sido hasta ahora el gran apoyo de Asraf, incluso se había posicionado a favor de su compañero en algunas de las broncas más destacadas del concurso, negando lo que ahora afirma: que hace un papel para quedar bien delante de las cámaras.

Telecinco

Hasta ahora nadie había puesto detalles sobre estas críticas, pero en la última Palapa, Alma Bollo ha sido la que ha puesto los puntos sobre las íes: "me voy a mojar, como siempre hago, el rapapolvo para mi".

"Se está intentando hacer ver que Adara está loca y que la traición que dice es por decirle dejar las cáscaras de los cangrejos, pero no. Porque obviamente que te digan recoge los cangrejos no es una traición, pero si te cojo y te digo fuera de cámaras 'Asraf hay una actitud tuya que no me gusta y como amiga que soy, si están de risas conmigo sin cámaras hazlo también con cámaras, y si me tienes que reprochar algo, si es heavy, dímelo de alguna forma que no me siente mal o que no pase nada', me dices que vale y mañana tiro de la cuerda, y tiro de la cuerda, y sigo tirando... Pues cuando ya me dices 'toma una botella de agua' te digo 'la botella de agua te lo tomas tú'". "Lo ha descrito a la perfección", subrayaba Adara.

Tras ello Jonan revelaba un detalle que no gustaba nada a Asraf: "sabiendo que incomodaba a Diego y Ginés, hablábamos por la noche y me decía 'voy a ir mañana y ya verás cómo les va a incomodar'", una declaración tras la que Asraf estallaba del todo acusándole de mentir: "yo podría decir también cosas pero me voy a callar, no soy como tú". "Estoy harto de que me digáis que sé dónde estoy y que quiero hacer tele, que tergiverséis cosas que me salen del corazón... yo solo quiero estar feliz, pasar esta experiencia feliz, solo quiero estar bien".