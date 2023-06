Manuel Cortés y Katerina Safarova, por fin, se han reencontrado. El hijo de Raquel Bollo tuvo que abandonar el reality por problemas de salud y, tras unos días recuperándose, ha pisado, por primera vez, el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Allí estaba la modelo rusa, con la que el cantante tuvo un 'tonteo' en el concurso, para recibirle, pero Ion Aramendi le ha pedido que abandonase el plató. "A Manuel le gustaría que estuvieras cuando llegara así que te voy a pedir que salgas", le decía el presentador a Katerina. Desde ese momento, Katerina vio la llegada de Manuel, quien fue recibido por sus abuelos en plató, desde la sala VIP con una sonrisa en los labios.

Después de repasar su concurso, como sus discusiones con Asraf, y dejar las cosas claras con su prima Isa Pantoja, el programa le ponía un vídeo resumen de su relación con Katerina. "Parece que es la primera chavala con la que tengo algo", comentaba antes de ver el vídeo. "Se le está dando a esto mucha bola, solo somos dos chavales que se gustan, es lo más normal del mundo", explicaba Manuel de lo más natural. "En la preconvivencia no hubo nada, era el típico roneo cuando estábamos todo el día con alguien...", añadía.



Telecinco

Manuel dejaba claro que él no había salido del reality como "como novio de Katerina, no le puedo reprochar nada" y se sorprendía al ver que "solo" se había emitido un beso con ella. "¿Solo habéis visto ese beso en playa? Pues ha habido 500 besos como ese", comentaba divertido Manuel a Katerina.

Cuando la modelo entró en plató, ambos se saludaron con un efusivo abrazo. "Estoy muy contenta de verte", le ha dicho ella, que ha destacado lo delgado que se había quedado Manuel. Los concursantes hicieron un 'pacto' en el reality: conocerse mejor lejos de las cámaras y parece que se mantendrá. "Es en lo que nos habíamos quedado cuando me iba y así sigue. Siempre he dicho lo mismo, es verdad que no somos pareja, no sé lo que va a pasar porque tú conoces a alguien ahí es distinto que cuando vuelves a tu vida normal y tienes que conocer la vida de otra persona a ver si congenia con la tuya, pero yo contenta de conocerle fuera", ha confesado la modelo.