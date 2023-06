Manuel Cortés ya está de vuelta. Después de la salida por emergencia médica de Supervivientes y de estar durante unas semanas ingresado en un hospital en España, Manuel ya ha pisado el plató por primera vez, algo de lo que tenía ganas desde el principio. El cantante ha repasado su concurso en una entrevista en la que ha estado muy sincero y directo y no ha tenido pelos en la lengua para nada. Y como no podía ser de otra forma, los enfrentamientos con Asraf y Adara han sido el primer tema de conversación: "no me arrepiento de ser una persona pura y sincera", explicaba, "no he peleado con la mayoría de mis compañeros... y con Adara ha terminado diciendo que va a venir a mis conciertos".

Así confesaba que él mismo se sorprendió al ver que chocaba tanto con Asraf, el novio de su prima Isa Pantoja, puesto que pensaba que sería con el que menos pelearía: "pensaba que iba a ser mi compi", pero nada más lejos. "Asraf no ha matado a nadie, Asraf es falso. Está haciendo su concurso. No digo que sea ni bueno ni malo, a mi no me gusta"

Telecinco

Al ver el último enfrentamiento que Asraf ha tenido con el resto de sus compañeros, Manuel sonreía mientras veía las imágenes subrayando que todo el mundo se había peleado con él: "No entiendo que mi concurso se base en tres peleas con Asraf, que con Asraf se ha peleado todo el mundo". "Él sube al monte y se para hasta que viene una cámara y coge unos palos. Es lícito, pero lo hace, y me parece bien superviviente", explicaba Manuel quien señalaba que Asraf "no juega con las nominaciones" sino que "dice cosas detrás de cámaras que luego niega y eso hay personas a las que saca de quicio y a otras no".



Tras esto, Isa Pantoja que estaba en plató entraba en la ecuación y preguntaba a Manuel por cómo había vivido sus peleas con Asraf echándole en cara el cómo le había hablado. "El trato que he dado a Asraf es el que me ha dado él a mi", respondía Manuel, "¿sabes lo más bonito de todo? Que sin saber lo que mi madre le dijo a Asraf, seguro que no jugaría a desestabilizarme como tú lo hiciste conmigo. Tú allí te dedicaste a dejarme caer cosas que podrían estar hablándose aquí", añadía en referencia a la visita de Isa durante su concurso. "¿Viste cuál fue mi reacción? No te dije ni la misa a la mitad porque te respeto", explicaba Manuel; "no me respetas", sentenciaba Isa.

Telecinco

"Qué poco me conoces, cómo se nota que somos primos pero me has llamado poco. He estado a punto de morirme en un hospital y no me has llamado. Mi padre se ha muerto y no me has llamado", respondía Manuel, un comentario que a su prima la dolía mucho y por el que entraba en discusión: "a mi no me puedes reprochar eso porque también te he necesitado y te has postulado al lado de otra persona que me ha hecho mucho daño", respondía en referencia a su hermano, Kiko Rivera.

Y la pelea iba a más cuando Raquel Bollo acusaba a Isa de "cargarse" el concurso de Manuel después de la primera discusión que mantiene con Asraf: "Tú que sabes mucho de televisión, se la estás metiendo doblada. Y porque te quiero mucho, me he callado mucho". "No le estás haciendo ningún favor a tu hijo, déjale que sabes defenderse solo, ¿y tú no sabes de tele?", respondía Isa, "¿me quieres mucho? Mira como me hablas y como te comportas conmigo".

Tras ver esta discusión, a la que Ion Aramendi tuvo que poner fin interviniendo entre ambas, Manuel era tajante con su prima: "Ahora voy a ver tu actitud y cómo tú has actuado". Además, aprovechaba para poner sombras en la organización sobre la edición de los vídeos: "yo creo que los vídeos están muy bien editados a favor de una persona. Yo vengo de ahí, tú no estás ahí y hay palabras de Asraf que no están".



Finalmente confesaba no entender porqué se le daba tanto bombo a estas tres discusiones: "Mi concurso no vive de tu pareja, se trataba de otra cosa, y son tres momentos que he discutido con él por otras cosas, va a terminar el concurso y voy a ser quien menos ha discutido con él". Y es que, señalaba, "desde que arreglamos las cosas y mejoramos las cosas, la supervivencia la echábamos adelante Asraf y yo".