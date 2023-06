Belén Esteban se derrumba ante el inminente final de 'Sálvame'. El 23 de junio, el programa de Telecinco que conduce Jorge Javier Vázquez cierra sus puertas tras 14 años de emisión ininterrumpida y sus presentadores y colaboradores viven los últimos directos con una mezcla de sentimientos. Mientras que Chelo García-Cortés ha mostrado su enfado por su cancelación o María Patiño ha avanzado sus planes de futuro, la de Paracuellos no había perdido la sonrisa e intentaba animar a sus compañeros ante el inminente final del programa pero este lunes 5 de junio tuvo un bajón en pleno directo y así se lo confesó a Adela González.

Belén Esteban en 'Sálvame': "Os voy a echar de menos"

"He tenido un momento de bajón y pensaba que me preguntabas por eso" le decía Belén Esteban, que tiene un nuevo proyecto en televisión, a Adela González que se interesaba por lo que le había pasado a su compañera de 'Sálvame'. "Yo me emociono mucho con las cosas y cuando paso y veo ahí que pone 15 pues me emociono. Pero no lloro de tristeza ni de pena pero os voy a echar mucho de menos" contaba haciendo referencia al cartel que tienen en plató con la cuenta atrás para el final del programa.

Telecinco

Al borde de las lágrimas, Belén Esteban, que se recupera de la nueva caída que sufrió hace un mes, reconocía qué es lo que iba a echar más de menos cuando se acabe 'Sálvame'. "Voy a echar de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo... Pero no lo digo en tono de tristeza o de pena, a ver llevamos aquí 14 años hemos discutido, nos hemos matado luego nos hemos querido con locura. Yo con Alberto, con David, con producción, con los guionistas ¡Déjame que acabe! Ya quedan solo 15 días y este fin de semana he estado en Sevilla y no sabéis la gente, igual que muchos nos ponen verdes, la gente el cariño hacía mí, hacia mis compañeros y hacia el programa que hemos hecho", aseguraba la de Paracuellos que disfrutó en la capital hispalense del concierto de Manuel Carrasco.

Belén Esteban: "Sálvame para mí ha sido el programa de mi vida"

Belén Esteban, que ha confesado las consecuencias de su aumento de peso, tiene claro lo que 'Sálvame' ha significado en su vida. "Y tengo que decir una cosa y lo diré siempre: "Sálvame para mí, para Belén Esteban ha sido y será el programa de mi vida", palabras que provocaron las lágrimas de Alberto, el director del programa. "Es que no sabes lo que le voy a echar de menos y también voy a echar de menos a los de sonido, a los cámaras que se han comido todo lo nuestro" y Laura Fa quería saber si a ella también la echaría de menos. "A tí también desgraciadamente hija mía" bromeaba la de Paracuellos. "¿Sabéis lo que más me emociona a mí y lo digo de corazón? a toda esa gente mayor que me para y me dice qué vamos a hacer les digo no os preocupéis que la vida sigue", eran sus últimas palabras para los seguidores del programa.