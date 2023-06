Cada programa, y ya van 21, que pasa en esta edición de 'Masterchef', el cabreo de los espectadores con el trato de favor del talent a Luca va a más. Todo empezó con la noticia de que el padre de Luca era un socio de 'Masterchef', por lo que desde entonces cualquier acción a favor del concursante se ha puesto en sospecha.

En el programa de anoche, llegó una de las pruebas más clásicas: el robo. Cada concursante tiene una cesta con una serie de ingredientes. Los aspirantes van pasando de uno en uno y se les da la opción de robar hasta 10 ingredientes de la cesta o cestas que quieran. El último en robar de las cestas de sus compañeros fue Eneko. Él fue el que dejó vacía la cesta de Jotha, pero también mermó las cestas de otros compañeros como fue el caso de Luca, todavía enfadadísimo por su mote en 'Masterchef'.

Parecía que lo más polémico de la prueba iba a ser que el jurado mandó directamente a eliminación a Jotha por quedarse sin ingredientes, cuando en otras ediciones se ha dado la oportunidad de cocinar a otros participantes con una caja de alimentos básicos. Pero ahora todo eso ha quedado a un lado por culpa de unas imágenes que los espectadores han captado de la cesta de Luca y que han enseñado por redes sociales.

Luca habría cocinado con ingredientes robados en 'Masterchef'

#MasterChef que habéis hecho ?? Luca no tenia apio-nabo se lo quitó Eneko a la segunda vez y cuando llegaron a cocinas se ve perfectamente que ingredientes tenía. Que ha pasado #MasterChef11 pic.twitter.com/u5Ws0pG45f — Sergio (@elsepero) June 5, 2023

Luca Dazi realizó unos espaguetis de apionabo con una salsa de curri verde, que acompañó con alcaparras y perejil. Lo extraño es que el tiktoker sufrió numerosos robos y, cuando la cámara enfocó la cesta del joven aspirante, se pudo apreciar que en su capaza solo quedaban hierbas aromáticas, curri verde y alcaparras.

¿De dónde sacó entonces el apionabo para realizar los espaguetis? En las imágenes que podéis ver más arriba no hay ni rastro del ingrediente. "El plato está bueno, pero espero más y ha faltado cantidad", le comunicó Pepe Rodríguez. De esta forma, el tiktoker se liberó de la prueba de eliminación.

Y luego algunos hacemos

Algo parecido y la que nos cae…..🥲 https://t.co/DBE7ykmKBD — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) June 5, 2023

Los espectadores no son los único que se han quejado de un trato de favor a Luca. Sus propios compañeros de 'Masterchef' han denunciado el 'enchufe' de Luca. Álex, un concursante discreto y comedido en lo que hemos podido ver de concurso, estalló mientras veía el programa 19, con varias afirmaciones que dejaban el trabajo de Luca en cuestión. Y en el programa 21 de ayer, Álex volvió a dejar clara su posición.