Rebelión en 'Masterchef 11': los concursantes ya no se cortan en denunciar el "enchufe" de Luca

La undécima edición de 'Masterchef' está siendo movidita a raíz de todo aquello que rodea al concurso pero nada tiene que ver con la cocina. Sin embargo, hay un tema común que sí tiene relación con el desarrollo del talent y es que cada semana se va un aspirante con un plato que el jurado considera insuficiente para el nivel de cada programa. Sin embargo, uno parece recibir halagos, a juicio de muchos seguidores del formato, inmerecidos. Ese es, como no podía ser de otro modo, Luca. El participante más polémico de esta edición ha protagonizado episodios de todo tipo pero los menos entendidos han sido aquellos en los que el jurado ha alabado su buen hacer en cocinas, ensombrecidos por los rumores de tongo que le afectan.

Visto desde casa, a generado alguna suspicacia, puesto que los espectadores han destacado, en múltiples ocasiones, la simpleza de sus propuestas. Sin embargo, durante semanas se ha mantenido el beneficio de la duda, puesto que en cuanto a sabor, nadie más que los jueces podían opinar sobre los platos de Luca. Pero la burbuja ha estallado en el programa 19 cuando un segundo puré de calabaza ha entrado en juego.

Los concursantes de 'Masterchef 11' denuncian públicamente el "enchufe" de Luca

Luca ha apostado otra vez por esta opción como acompañamiento de su plato y, se ha salvado de la eliminación con ello, indignando a sus compañeros de edición que no han tardado en manifestar sus dudas en cuanto a un trato justo y equitativo entre todos los concursantes.

Entre ellos ha vuelto a resaltar el comentario de Jotha, que ya no se calla y, citando a su compañero Francesc, exponía la falta de técnica y lógica de los platos de Luca.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ya lo dice @francescmchef11 que el plato del milloneti no tiene sentido no sabe a nada y encima está eso a medio hacer … #masterchef11 #masterchefespaña #jotistas #masterchef Jotha #teamJotha #teamchinchon #masterchef2023 — Jotha MasterChef 11 (@jothamchef11) May 29, 2023

Pero la más destacada ha sido la intervención de Álex, un concursante discreto y comedido en lo que hemos podido ver de concurso, que lleva toda la edición de 'Masterchef 11' centrado en su evolución. Sin embargo, la noche del 29 de mayo estalló mientras veía el programa 19, con varias afirmaciones que dejaban el trabajo de Luca en cuestión pero, especialmente, enviaban un dardo a los jueces.

Twitter