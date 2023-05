Cada programa de la undécima edición de 'Masterchef' nos deja alguna que otra sorpresa ajena al concurso. En las últimas entregas el principal protagonista ha sido Luca, objeto de críticas por sus comentarios, como el desprecio edadista del programa 19 o la sombra de favoritismo o cierto "enchufe" que han llegado a denunciar sus compañeros de programa.

Sin embargo, en el programa 20 de 'Masterchef 11' el enfadado fue Luca y lo cierto es que tuvo motivos para ello. ¿La causa? Un mote que no le gusta nada. Según parece, los compañeros le llaman por un apodo que causa mucho disgusto al tiktoker y que, aunque tiene un origen más inocente de lo que parece, ha acabado derivando en algo, para él, más ofensivo.

El mote que hace llorar a Luca en 'Masterchef 11'

El programa 20 de esta edición de 'Masterchef' ha dado para mucho. En primer lugar, la prueba de exteriores comenzó un tanto accidentada para Luca, que al encontrarse mal tuvo que abandonar las cocinas mareado. Pasado un rato, regresó, aunque aún estaba sensible por el mal rato que había pasado. Al rato, el equipo rojo recibió una bronca por parte de Jordi, que tuvo que intervenir para sacar el servicio adelante, recibiendo la peor parte Ana, que era la capitana. Justo en el momento de la reprimenda, Luca y Pilu comenzaron a reírse, según explicaron, por haber oído un pedo de Lluís. Ante la continuidad de las risas, el gallego avisó a Luca. "No me hagas soltar tu apodo en público no vaya a ser que te moleste". Como era de esperar, Jordi pidió que lo dijesen y finalmente Ana optó por cobrarse su pequeña venganza por aquel momento de "falta de respeto". "Es Montgomery Fart", expuso. La primera parte tenía una explicación simple, puesto que ya hacía tiempo que Marta se había referido al parecido que encontraba entre Luca y el propietario de la fábrica de 'Los Simpson'. Sin embargo, la concursante aclaró: "Yo le puse ese mote sin saber que era un mote. Yo le dije 'tienes un leve parecido al señor Burns de Los Simpson'. Y ahí quedó", apuntó.

Sin embargo, la parte del apellido es la que más le dolió al joven Luca, ya que el término fart, traducido del inglés, significa pedo. Sus compañeros lo asociaron con el gusto por el humor escatológico del catalán, pero eso no rebajó su enfado. Ya en plató, al volver a ser preguntado por este apodo, en un primer momento Luca trata de tomárselo con humor, llegando incluso a bromear afirmando que había pedido que le rebajasen el maquillaje para restar algo de tono amarillento (en una clara referencia a la relación con 'Los Simpson' de su mote). Sin embargo, durante la prueba de eliminación Manu Baqueiro, que fue invitado al programa, preguntó a Ana quién quería que se fuera y ella no perdió la oportunidad de volver a sacar el mote. Este fue el detonante del verdadero estallido de Luca, quien muy enfadado gritó desde la galería : "Payasa. Sinvergüenza. Pesada". Llorando, continuó "Ya he aguantado con las bromas, ya está chica. Eres una maleducada. Si no me da la gana que me llame así, que no lo diga. Es para hacer daño pero ya está".

