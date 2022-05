Chanel está ‘ready’ para la gran final: talento, energía y magnetismo para conquistar Eurovisión

¡Es hoy, es hoy! Este 14 de mayo es el gran día. Los eurofans ya calientan motores para la gran momento: El Festival de Eurovisión. Un gran evento televisivo en el que 25 países competirán por el soñado ‘micrófono de cristal’. Este año, España va con todas, Chanel y su 'SloMo' están "ready" para darlo todo en el escenario del Pala Olímipico de Turín. Ante el público allí presente y los 200 millones de espectadores que seguirán el festival en todo el mundo.



La representante española actuará en la décima posición de la primera mitad de la gala y entre dos baladas, la de Italia, país anfitrión, interpretada por Mahmood y Blanco; y Países Bajos. Abrirá la gala el rock de República Checa; a la que seguirán Rumanía, Portugal, Finlandia, Suiza, Francia, Noruega, Armenia, Italia, España, Países Bajos, Ucrania, Alemania, Lituania, Azerbaijan, Bélgica, Grecia, Islandia, Moldavia, Suecia, Australia, Reino Unido, Polonia, Serbia, y cerrará Stefan por Estonia.

Un total de 25 países participan en la gran final, de los que Reino Unido, Italia, Ucrania, Suecia y España suenan como favoritos. Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan presentan esta edición que cuenta con el lema ‘The Sound of Beauty’ y la participación de los grandes vencedores del año pasado en Róterdam, la banda de rock Måneskin.

Tony Aguilar y Julia Varela formarán, por cuarto año consecutivo, el tándem de lujo para comentar el certamen. Nieves Álvarez será la portavoz de los puntos del jurado español y lo hará desde Benidorm.

RTVE Comunicación

Los participantes tendrán que conquistar tanto a los espectadores (50%) como al jurado profesional (50%), que realizan su votación basada en la actuación de los participantes durante el ensayo general del viernes por la noche. Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta 1 punto a sus diez países favoritos. Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde solo a los votos del jurado, no el televoto. Los telespectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival, sms y llamada telefónica.

‘SloMo’: tres minutos para conquistar Europa

Vestida con un mono negro de inspiración goyesca y chaquetilla de cuero con alrededor de 50.000 cristales de Swarovski incrustados creado por el diseñador cordobés Palomo Spain, Chanel se subirá al escenario acompañada de sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez, en una puesta en escena que contará con la dirección artística del prestigioso coreógrafo Kyle Hanagami, y la iluminación de Rob Sinclar.

Chanel tendrá solo 3 minutos para conquistar al público y jurado con una propuesta que incluye nuevos arreglos que ahondan más en la tradición tanto española como latinoamericana, haciendo un guiño a los referentes culturales de Chanel. Una nueva producción y mezcla de la canción que gana en fuerza y sorprende con pequeños detalles.

