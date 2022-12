HBO Max se ha pasado en 2022 innovando con formatos interesantes que se salen de la mera ficción. Documentales como One Perfect Shot, The Janes, La saga de los Hammer, Johnny vs. Amber y Salvar al Rey han ido viendo la luz en estos meses para demostrar la diversidad de producciones de la plataforma. Pues bien, parece que esta tendencia va a ser habitual en adelante porque ya hemos podido conocer los detalles del próximo proyecto de HBO Max que se estrenará en 2023, Traitors, el primer reality de la plataforma.

Traitors España es un emocionante juego psicológico en el que 18 celebridades de diferentes ámbitos compiten mientras intentan adivinar en quién pueden confiar de entre sus compañeros. El programa de 8 entregas, producido por Gestmusic (Banijay Iberia) para HBO Max en España, se estrena en febrero de 2023. El actor y director Sergio Peris-Mencheta ejerce de narrador y game master de este exitoso formato internacional, que ha sido galardonado recientemente con el premio Rose D'Or al mejor reality y programa factual de 2022.

Emocionalmente fuertes, estrategas, con una mente analítica privilegiada, competitivos, profesionales de la máscara, expertos argumentadores, resistentes a la tensión. Estos adjetivos describen a la perfección a los jugadores de Traitors España, que se sumergirán en un apasionante desafío en el que el conflicto no está en la convivencia, sino en desarrollar la mejor estrategia para sobrevivir en un juego de traiciones e intriga.



Estos son los perfiles de los 18 jugadores de Traitors España: