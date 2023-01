El mundo de las sagas cinematográficas está pensado para atrapar sin remedio a millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta y, si hay una que ha movilizado a los seguidores (y hasta los no tan fanes) es, sin duda, Star Wars. La franquicia creada por George Lucas allá por 1977 es hoy una de las más rentables del mundo, con nada menos que tres trilogías, dos películas derivadas y unas cuantas series ya estrenadas, por no hablar de los futuros proyectos. Sin duda, el universo de La Guerra de las Galaxias, como comenzó a llamarse en España en sus inicios, es la gallina de los huevos de oro, más aún desde que es propiedad de Disney. Para abrir boca con lo que viene en este 2023, nos presenta el estreno de la primera serie del año, la temporada 2 de La remesa mala.



Con 16 nuevos episodios, La remesa mala regresa a nuestras pantallas en una segunda temporada llena de aventuras. Tras una espera de dos años desde su estreno en 2021, retomamos el periplo de la Remesa Mala por el Imperio tras la caída de la República. Seguirán cruzándose con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, ejerciendo de mercenarios en un rosario de trepidantes misiones que los llevarán a descubrir lugares tan sorprendentes como peligrosos. ¡Ah! y para que no os perdáis, os recomendamos revisar el orden cronológico de las series de Star Wars, y así os encajará mejor lo que nos relata el nuevo estreno de la saga.



This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La remesa mala: episodios de la temporada 2

Continuando con las aventuras de este particular escuadrón de clones de élite con mutaciones genéticas, la temporada 2 nos trae acción, luchas y peligros en 16 nuevos episodios. El miércoles 4 de enero Disney Plus pone a nuestra disposición los dos primeros y, a partir de entonces, cada miércoles incluirá un nuevo capítulo en su catálogo. Por si te sirve de aperitivo, aquí están todos los títulos y una breve sinopsis de lo que veremos en ellos:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

#StarWarsVisions regresa. La temporada 2 estará disponible en primavera de 2023, solo en @DisneyPlusEs. pic.twitter.com/CJvTCSMHLp — Star Wars España (@StarWarsSpain) June 2, 2022

Botín de guerra

La Remesa Mala planea un golpe arriesgado. Ruinas de guerra

La Remesa Mala debe decidir en quién confiar mientras planea su huida. El clon solitario Más rápido Sepultado Tribu La conspiración clon Verdad y consecuencias El cruce Recuperación Metamorfosis El puesto de vigilancia Pabu Punto de inflexión La cumbre Plan 99