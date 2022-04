Las aventuras de Percy Jackson tendrán una nueva adaptación, esta vez en formato serie.

La plataforma encargada del proyecto es Disney Plus, que contará con Rick Riordan, el escritor de la saga literaria.

Han pasado doce años desde que pusimos cara a Percy Jackson en el cine, la de Logan Lerman (Hunters), para ser exactos. Sin embargo, desde 2005 las aventuras de este semidiós en su paso de niño a adulto enganchan a millones de lectores por todo el mundo. Pese a que dos películas ya adaptaron los dos primeros libros de la saga escrita por Rick Riordan, parece que este universo en que el presente en Estados Unidos entronca con la mitología griega aún tiene mucho por desarrollar en pantalla.



Por eso el propio Riordan ha querido compartir la mejor de las noticias para él y todos los fanáticos de su personaje. Disney Plus ha comenzado a desarrollar una serie sobre el hijo de Poseidón, que verá la luz próximamente en la plataforma. Poco más se sabe de esta adaptación, más allá de que el escritor de la saga ha colaborado con Jon Steinberg (Black Sails) para escribir el guion del piloto y que James Bobin (Los Muppets, Alicia a través del espejo, Dora y la ciudad perdida, La misteriosa sociedad Benedict) estará a cargo de la dirección. Eso sí, la ficción ya tiene a su protagonista. Se trata del jovencísimo Walker Scobell, compañero de Ryan Reynolds en El proyecto Adam. Para conocer al resto del reparto aún habrá que esperar.

Percy Jackson: las películas que adaptan los libros

En febrero de 2010 un suceso extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un nuevo personaje literario de gran éxito iba a dar el salto a la gran pantalla. Se trataba de Percy Jackson, un joven semidiós cuyas aventuras mezclaban mitología y el siglo XXI con una excelente recepción de ventas. Los libros de Rick Riordan iban a cobrar vida gracias a Chris Columbus, que dirigió y produjo Percy Jackson y el ladrón del rayo, la adaptación de la primera novela.

La película obtuvo excelentes cifras en taquilla, recaudando más del doble del coste del film, pero la crítica fue más dura. La sombra de Harry Potter era demasiado alargada y parecía evidente que el espejo en que mirarse era la saga del niño mago, pero el objetivo quedó lejos. La labor de Logan Lerman y el resto del reparto, lleno de estrellas, sin embargo permitió la realización de un segundo intento, llevando al cine una nueva película sobre el segundo libro de Riordan, Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013). Su recorrido fue similar, tanto en taquilla como en críticas, y el proyecto quedó estancado en esta segunda película, pese a disponer de tres libros más para adaptar.

