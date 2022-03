Netflix ofrece la nueva temporada de The Last Kingdom el martes 9 de marzo

Te contamos la hora de estreno exacta de la temporada 5

Las mejores series de estreno de Netflix de 2022



Tras cuatro temporadas, las aventuras de The Last Kingdom merecían continuar en Netflix y, como nuestros deseos son órdenes, la plataforma ha producido al menos una quinta tanda, de la que estamos a punto de disfrutar. Basada en la exitosa saga «Sajones, vikingos y normandos», de Bernard Cornwell, la próxima entrega del épico drama contará nuevamente con Alexander Dreymon en el papel de Uhtred.



Con diez nuevos capítulos, la temporada 5 también recupera la presencia de Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswitha), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Ethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Etelfleda), Timothy Innes (el rey Eduardo), Ewan Mitchell (Osferto) y James Northcote (Aldhelm).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En esta ocasión daremos un salto temporal al inicio de los episodios, pues ya han pasado varios años desde los acontecimientos de la última temporada, y el rey Eduardo aún continúa con sus planes de unir a los reinos sajones para cumplir el sueño de su difunto padre. Aunque actualmente sigue habiendo paz entre los daneses y los sajones, dicha armonía está amenazada por una posible invasión danesa y una rebelión sajona. Uhtred tiene la misión de proteger a Athelstan, hijo ilegítimo de Eduardo y futuro rey de Inglaterra. Pero el traidor lord Ethelhelm tiene las mismas ambiciones para su nieto Aelfweard, el otro hijo de Eduardo.

The Last Kingdom: hora de estreno y sorpresas de la temporada 5 en Netflix

Como suele ser habitual en los estrenos de Netflix, The Last Kingdom repite fórmula en cuanto a la hora de estreno de la nueva tanda. Los capítulos de la temporada 5 están disponibles en la plataforma desde las 9.00 del miércoles 9 de marzo. En ella ahondaremos en las dificultades que Uhtred tendrá que afrontar. El protagonista se enfrenta a grandes enemigos y sufre grandes pérdidas para cumplir su destino. Entre tanto, Eduardo transita la delgada línea entre mantener la paz y ser autoritario, mientras lucha por unificar a los destrozados reinos del territorio. En un sorprendente giro, Uhtred descubre que la misión para unir a Inglaterra podría estar vinculada a su propio destino.

El nuevo elenco incluye a Ewan Horrocks (Aelfweard), Harry Gilby (Athelstan), Patrick Robinson (el padre Benedicto), Harry Anton (Bresal), Rod Hallett (Constantino), Ryan Quarmby (Cynlaef), Sonya Cassidy (Edgiva), Micki Stoltt (Rognvaldr), Phia Saban (Aelfwynn) y Jaakko Ohtonen (Wolland).

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io