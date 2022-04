HIT, la serie sobre el universo educativo regresará a RTVE al menos una temporada más

Daniel Grao repetirá como Hugo, el protagonista

La fórmula del éxito en televisión cada vez parece más difícil de conseguir, más aún si hablamos de emisiones en abierto. Por eso cuando un programa o serie da en el clavo y atrae a un gran número de espectadores, más aún teniendo en cuenta lo cotizadas que están las audiencias, las cadenas suelen aferrarse a ellas como a una tabla salvavidas.

Este reto en Televisión Española es más difícil aún por la falta de publicidad y su compromiso con el horario de prime time adelantado. De modo que, cuando se estrenó HIT, una de las series más atípicas que ha lanzado la cadena, fue una grata sorpresa encontrar un buen seguimiento al otro lado de la pantalla. Además, pudieron enorgullecerse porque la crítica también avaló a la ficción.

HIT apostó por un enfoque comprometido y sin miedo a reflejar los aspectos más peliagudos de la adolescencia y con ello se ganó al público en no solo una, sino dos temporadas. El mérito es, principalmente, de la trama, que refleja las vidas de jóvenes aparentemente conflictivos en el entorno educativo y familiar pero, pese a la impresión negativa inicial, la ficción no se recrea en el estereotipo de la 'oveja negra', sino que lo combate gracias al personaje principal, Hugo Ibarra, a quien da vida Daniel Grao. Por eso será celebrado por los fanes de la ficción que esta alcance al menos una tercera tanda próximamente en TVE.

HIT: la tercera temporada es una realidad

Así lo ha dado a conocer la productora encargada de la serie. Grupo Ganga (Cuéntame cómo pasó, La última) ha compartido en sus perfiles de redes sociales la feliz noticia de la confirmación de la temporada 3 de HIT.

Sorprendentemente, en las publicaciones han concretado algunos detalles de por dónde irán los tiros en los nuevos episodios. La nueva trama se localizará en Canarias, donde tratarán "un tema que está, desgraciadamente, de actualidad: la salud mental", tal como ha adelantado el creador de la serie Joaquín Oristrell.



