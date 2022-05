Elsa Pataky se entrenó durante casi seis meses para su papel de la capitana JJ Collins en Interceptor, aprendiendo más de 800 movimientos de acrobacia. Pataky trabajó con la doble de acción Haley Wright y la coordinadora de acrobacias Ingrid Kleinig para desarrollar un estilo de lucha que utilizara la velocidad y la agilidad para superar a sus oponentes masculinos, ya que tiene un centro de gravedad diferente al de los hombres a los que se enfrenta.

'Interceptor': argumento

El director de Extraction y veterano del MCU, Sam Hargrave, fue el asesor de acción de la película. La sinopsis oficial del argumento de Interceptor dice que la capitana Collins, "dura y con problemas con la realidad", "se encuentra a cargo de una única base de interceptación de misiles nucleares en medio del Océano Pacífico, después de haber sido expulsada injustamente del trabajo de sus sueños en el Pentágono". Cuando un ataque coordinado y simultáneo amenaza la base, Collins se encuentra cara a cara con el carismático pero corrupto Alexander Kessel (Luke Bracey), un antiguo oficial de la inteligencia militar estadounidense que pretende llevar a cabo un plan impensable.

Con sólo unos minutos en el reloj, Collins debe utilizar sus años de entrenamiento táctico y experiencia militar para determinar en quién puede confiar y evitar que Kessel y sus mercenarios encubiertos completen su retorcida y terrible misión."

Junto a Pataky y Bracey en el reparto están Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels y Zoe Carides.

Interceptor supone el debut en la dirección de largometrajes del novelista Matthew Reilly -autor de la serie Jack West Jr.-, que ha coescrito el guion original con Stuart Beattie.

Beattie es también uno de los productores de la película, junto con Michael Boughen y Matthew Street. Además de Hemsworth (que está casado con Pataky), los productores ejecutivos son Christopher Mapp, Robert Slaviero, Kathy Morgan y Peter D. Graves. Y aunque Interceptor esté ambientada en una remota base estadounidense, la película se ha rodado en Australia con un gran número de talentos locales delante y detrás de la cámara.

