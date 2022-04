Elsa Pataky ha regresado a España para presentar la nueva colección de calzado de Gioseppo, firma de la que lleva años siendo embajadora. Un momento que ha reconocido que le hace especial ilusión, y es que ha confesado que allí donde va presume de esta marca española. Durante este acto, la actriz no ha dudado en desvelar cómo se encuentra después de haber disfrutado de unas increíbles vacaciones junto a Chris Hemsworth y sus hijos.

Tras desvelar lo feliz y enamorada que sigue de su marido tras 12 años de relación, la actriz no ha dudado en explicar cuál es su secreto para continuar así después de tanto tiempo. "Hay que tener tiempo para los dos, especialmente cuando tienes niños, que siga el contacto entre uno y el otro", ha indicado. Un momento en el que ha aprovechado para desvelar cuál sería el gran sueño que le encantaría poder cumplir junto a él ahora. Descubre de qué se trata haciendo click en el vídeo de arriba.

Pese a su gran felicidad, Elsa Pataky ha dejado claro que "no todo es tan feliz como parece", y es que a pesar de que siempre se les vea muy bien juntos ha confesado que también tienen sus peleas. Sin embargo, los buenos momentos lo compensan todo y es que ha desvelado que "se lo pasan muy bien juntos". Una complicidad que se ve reflejada cuando trabajan en un mismo proyecto. "Siempre hacemos pequeñas cosillas, algún papel, algo que podamos hacer los dos juntos. Es divertido. Ahora van a salir algunos proyectos, en los que salen cameos de los dos", ha anunciado.

Además, ha reconcido que no tiene pensado volver a España. "Me encanta venir aquí pero mi hogar está en Australia. Mis hijos están acostumbrados a ese estilo de vida y no me lo planteo. Pero sí venir y pasar temporadas para que disfruten de las tradiciones españolas, de la familia y que hablen español", ha indicado. Descubre todo lo que ha dicho sobre este y otros temas pinchando en el vídeo.

