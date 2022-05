La serie El abogado del Lincoln trae a Netflix a Mickey Haller, de Michael Connelly. Basada en la novela de Connelly, El abogado del Lincoln ganó popularidad cuando la adaptación protagonizada por Matthew McConaughey llegó a la gran pantalla en 2011. Desarrollada por el cerebro del drama criminal David E. Kelly, la serie de El abogado del Lincoln se iba a estrenar inicialmente en 2020 en la CBS. El año pasado, Netflix anunció que se había hecho con la serie y que Manuel García-Rulfo interpretaría al abogado Mickey Haller, un hombre de voz suave y poco convencional.

LARA SOLANKI/NETFLIX

Mickey Haller aborda grandes casos en la ciudad de Los Ángeles mientras dirige su bufete de abogados desde el asiento trasero de su Lincoln Town Car de época. En la serie, Mickey (García-Rulfo) se hace cargo de un caso de asesinato de alto perfil mientras intenta recomponer su desordenada vida familiar.

Basada en The Brass Verdict, la segunda novela de la serie Lincoln Lawyer de Connelly, la adaptación de Netflix a la pequeña pantalla constará de 10 episodios de una hora de duración. El abogado del Lincoln también está protagonizado por Neve Campbell en el papel de Maggie, la ex mujer de Mickey, y Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson completan el reparto. Dirigida por Ted Humphrey, tiene mucho que ofrecer a los fans de la serie de Connelly. García-Rulfo ofrecerá una nueva visión del abogado, y la serie presentará un argumento para Mickey que no se tocó en la adaptación cinematográfica.

