Si eres fan de la serie Peaky Blinders, seguramente ya te habrás preguntado por la cantidad de cigarrillos que consume Tommy Shelby (Cillian Murphy) a lo largo de los episodios.

Es muy (muy) común ver a Tommy Shelby con un cigarrillo en la mano en los episodios de Peaky Blinders. Incluso se ha convertido en un hábito para los espectadores y para su personaje. Cuando The Independent le preguntó al respecto en abril de 2016, en vísperas de la emisión de la tercera temporada de la serie, el actor Cillian Murphy dijo: "La gente fumaba todo el tiempo en esa época y se convirtió en un hábito de Tommy". Es cierto que Peaky Blinders está ambientada en los años 20. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando la profesión médica reconoció los efectos cancerígenos del tabaco.

Cillian Murphy continuó en su entrevista de 2016: "Les pedí a los de atrezzo que calcularan cuántos cigarrillos he fumado, solo por curiosidad, y creen que son unos 3.000". Teniendo en cuenta que el actor había terminado de rodar la tercera temporada de Peaky Blinders en ese momento, serían 1.000 cigarrillos por temporada para el actor.

La adicción de Tommy Shelby a los cigarrillos también podría deberse a que sufre un trastorno de estrés postraumático relacionado con su experiencia en la guerra. Algunas personas consumen tabaco para ayudar a controlar los síntomas del trastorno de estrés postraumático.

¿La última palabra? Por razones obvias, los cigarrillos que fuma Cillian Murphy en el plató de Peaky Blinders no son cigarrillos de verdad y, por tanto, no contienen nicotina. Son "cigarrillos de hierbas", como dijo el actor a The Independent.

Murphy tuvo que cambiar su físico para que no pareciera demasiado delgado. Thomas Shelby es alguien que tiene que imponer físicamente y, siendo sinceros, a Cillian Murphy le faltaba algo de volumen. "Estaban nerviosos por que no me viera como un chico irlandés delgado y mi entrenador me recomendó la carne", señaló en una entrevista con DailyMail. "Tengo que comer muchas proteínas, levantar muchas pesas y hacer todas esas cosas. Entonces toma un tiempo, lo cual odio", añadió en otras declaraciones.

