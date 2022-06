La serie Una madre perfecta en Netflix es la nueva serie francesa sobre un dúo madre-hija que lucha por demostrar la inocencia de la hija en un homicidio. La serie sigue a Helene y Anya mientras ambas luchan por encontrar una salida cuando Anya se enfrenta a la detención como principal sospechosa de un homicidio.

La vida burguesa de Hélène Berg en Berlín cambia tras una terrible llamada de Anya, su hija. Anya se ha ido a estudiar a París, donde se enfrenta a una acusación de asesinato.

Convencida de su inocencia, Hélène hace todo lo posible por salvar a su hija. Enfrentada a una situación mucho más compleja de lo esperado, Hélène lleva a cabo su propia investigación con la ayuda de Vincent, un abogado francés y su amor de la infancia del que ha estado desconectada los últimos veinte años.

Poco a poco, sus investigaciones sacan a la luz elementos comprometedores contra Anya. Con los descubrimientos, la duda se insinúa: ¿y si su hija no era inocente?

Adaptación de una novela

La serie fue adaptada de una novela del mismo nombre escrita por Nina Darnton. La miniserie le da un nuevo sabor y giro a la novela de Darnton. Si los amantes del thriller han disfrutado de series de Netflix como Mentiras o Anatomía de un escándalo, les encantará ver esta serie llena de adrenalina. La serie se estrenó hace un mes en TF1 y tuvo poco más de 4 millones de espectadores. La llegada a Bélgica fue decepcionante.

