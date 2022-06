El imaginario de los héroes ha cambiado de forma radical en los últimos años. Desde el desarrollo de Marvel y DC las aristas de los personajes se han ido exponiendo pese a su constante entrega y sacrificio en favor de la humanidad. Desde hace tiempo los salvadores de las películas tienen personalidades complejas, dudas, humor, enfados... características de cualquier persona que bajan a la tierra el carácter de los héroes inalterables de otras épocas. Pero lo cierto es que hay dos series en particular que han contribuido a ir un paso más allá de la aproximación iniciada por los Vengadores en el UCM y la Liga de la Justicia.



Las ficciones capitulares The Boys y The Umbrella Academy han subvertido el género creando personajes que, pese a sus poderes, tienen vivencias tan humanas como el amor, el odio, la venganza o el miedo y hasta tienen un punto gamberro. Estrenadas ambas en 2019, en este 2022 alcanzan su tercera temporada. Precisamente, la serie de Netflix lanza sus nuevos episodios el miércoles 22 de junio y os descubrimos desde cuándo estarán disponibles en la plataforma.

The Umbrella Academy: hora de estreno de la temporada 3 en Netflix

Vanya (Elliot Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Número Cinco (Aidan Gallagher) y Ben (Justin H. Min) vuelven a nuestras pantallas el miércoles 22 de junio. Para no perdernos ninguna de las aventuras intertemporales que seguro van experimentar este grupo de hermanos reconvertidos en héroes, os contamos la hora de estreno de los capítulos de la tercera temporada de The Umbrella Academy, que en España estarán disponibles desde las 9.00 de la mañana, respetando el horario habitual de Netflix para la actualización de su catálogo.

